Чемпионат Франции. «ПСЖ» в гостях у «Лорьяна», «Монако» Головина против «Лилля»

Теги Лилль Марсель Ницца ПСЖ Монако лига 1 Франция результаты Лорьян Футбол

«Лорьян» примет «ПСЖ» в 29-м туре Лиги 1.

В других матчах дня «Монако» Александра Головина сыграет с «Лиллем», «Марсель» встретится с «Ниццей». 

Парижане сегодня могут оформить чемпионство – если одержат победу в матче с «Лорьяном», а «Монако» не обыграет «Лилль». 

Чемпионат Франции

29-й тур

Перенесенные матчи

Лорьян – ПСЖ
Дата проведения
24 апреля, 20.00, «Стад дю Мустуа»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Марсель – Ницца
Дата проведения
24 апреля, 22.00, «Оранж Велодром»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Монако – Лилль
Дата проведения
24 апреля, 22.00, «Луи II»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

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