Чемпионат Франции. «ПСЖ» в гостях у «Лорьяна», «Монако» Головина против «Лилля»
«Лорьян» примет «ПСЖ» в 29-м туре Лиги 1.
В других матчах дня «Монако» Александра Головина сыграет с «Лиллем», «Марсель» встретится с «Ниццей».
Парижане сегодня могут оформить чемпионство – если одержат победу в матче с «Лорьяном», а «Монако» не обыграет «Лилль».
Чемпионат Франции
29-й тур
Перенесенные матчи
- Дата проведения
- 24 апреля, 20.00, «Стад дю Мустуа»
- Дата проведения
- 24 апреля, 22.00, «Оранж Велодром»
- Дата проведения
- 24 апреля, 22.00, «Луи II»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.