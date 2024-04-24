Чемпионат Франции. «ПСЖ» в гостях у «Лорьяна», «Монако» Головина против «Лилля»

«Лорьян» примет «ПСЖ» в 29-м туре Лиги 1.

В других матчах дня « » Александра Головина сыграет с « », « » встретится с «Ниццей».

Парижане сегодня могут оформить чемпионство – если одержат победу в матче с «Лорьяном», а «Монако» не обыграет «Лилль».

Чемпионат Франции

29-й тур

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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