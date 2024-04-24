Владимир Гендлин-младший: «Матч ТВ» предлагал отцу договор и сказал пройти тесты. Он их выкинул и пошутил: «Вам двух ТЭФИ недостаточно?»

Владимир Гендлин-младший объяснил, почему отец отказался работать на «Матч ТВ».

«Когда появился «Матч ТВ», журналистам всех спортивных редакций предлагали контракт. В том числе и отцу. Но требовалось пройти тесты – чуть ли не 200 вопросов. Отец не стал заморачиваться над ними и выкинул.

Ему позвонили: «Вы не претендуете на работу на «Матч ТВ»?» Девочка в телефоне объясняла: «Это тесты для подтверждения квалификации». Отец пошутил: «Вам двух ТЭФИ недостаточно?» – рассказал Владимир Гендлин-младший.

Напомним, «Матч ТВ» появился на базе холдинга «Газпром-Медиа» в 2015-м году, заняв частоты канала «Россия-2», выходившего под редакцией ВГТРК.

Комментатор Владимир Гендлин работал на «НТВ-Плюс» (1996-2015) и Первом канале (1995-2016).

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