Владимир Гендлин-младший: «Матч ТВ» предлагал отцу договор и сказал пройти тесты. Он их выкинул и пошутил: «Вам двух ТЭФИ недостаточно?»

Теги Владимир Гендлин Матч ТВ бокс Бокс/MMA/UFC

Владимир Гендлин-младший объяснил, почему отец отказался работать на «Матч ТВ».

«Когда появился «Матч ТВ», журналистам всех спортивных редакций предлагали контракт. В том числе и отцу. Но требовалось пройти тесты – чуть ли не 200 вопросов. Отец не стал заморачиваться над ними и выкинул.

Ему позвонили: «Вы не претендуете на работу на «Матч ТВ»?» Девочка в телефоне объясняла: «Это тесты для подтверждения квалификации». Отец пошутил: «Вам двух ТЭФИ недостаточно?» – рассказал Владимир Гендлин-младший.

Напомним, «Матч ТВ» появился на базе холдинга «Газпром-Медиа» в 2015-м году, заняв частоты канала «Россия-2», выходившего под редакцией ВГТРК.

Комментатор Владимир Гендлин работал на «НТВ-Плюс» (1996-2015) и Первом канале (1995-2016).

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25 комментариев
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С учетом того, что я не очень хорошо разбираюсь в боксе , а смотреть его люблю, я просто прилипал к телевизору, когда поединки комментировал Владимир Ильич.
В недавнем голосовании, на звание лучшего комментатора, я поставил его на первое место. Спокойный, рассудительный, никаких истерик, оскорблений боксеров. Наверно такие и не подходят Матч Тв
+36
0
+36
Гендлин легенда. Какие еще тесты из 200 вопросов для офисного планктона ?
+35
-2
+33
ТЭФИ для них не аргумент, "Домашнему" их не давали
+22
-1
+21
Ответ Крыс Пол
Это все равно, что Месси в новом клубе скажут пройти тест на технику для подписания контракта: может ли он начеканить более 50 раз, попасть в стенку из 10 метров, обвести манекены..
Ты описал, как Мостовой представляет собеседование на пост главного тренера Спартака
+17
0
+17
Ну вообще-то да, это крайне неуважительно.
+13
0
+13
Это все равно, что Месси в новом клубе скажут пройти тест на технику для подписания контракта: может ли он начеканить более 50 раз, попасть в стенку из 10 метров, обвести манекены..
+14
-1
+13
Без Гендлина бокс не такой, как прежде, как и хоккей без Гимаева, а футбол без Маслаченко, эх...
+8
-2
+6
Канделака разрушила спортивное телевидение в России
+6
0
+6
Мэтр, маэстро, великий человек.
Помню бокс в детстве с его комментариями смотрел, прекрасное было время, какой голос, какая подача.
Сейчас бокс уже не тот,и комментаторы не те.
+5
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+4
А проверяли тесты Журавель с Черданцевым?
+5
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+4
Ответ vadned
Футбол без Маслаченко только выиграл. "Иванов - пас на Петрова, Петров - пас на Васечкина, Васечкин - удар, мимо". И все это с каким-то наигранным пафосом, хотя зритель все эти действия игроков сам прекрасно видит на экране.
Как играли, так и комментировал. Но его голос, пояснения, отступления и оговорки были виртуозными, не носили скабрезный характер и не вызывали отвращения...
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Гендлин. Да с ним любой бой был интересен, даже самый скучный.
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Вспомнил новость о том, как УЕФА просила Анчелотти пройти тренерские курсы для продолжения работы)))
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Никогда не был любителем бокса, но репортажи Гендлина всегда слушал с интересом. Очень рассудительно, профессионально, интеллигентно он рассказывал о боксе. Профессор, который не учит тебя жизни, а, комментируя поединок, невзначай делится своими знаниями и мудростью
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Лишнее подтверждение бездарности и понтов руководства мачты.
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Так это же передовые HR-практики, не в России придуманные. Что опять не так?
(ирония, если что)
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Гендлин всё-таки мэтр, главный голос российского бокса (при всём уважении к Беленькому он №2) могли бы обойтись без этого.
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Не знаю как там у Газпрома дела непосредственно с добычей газа обстоят, но вот непрофильные побрякушки вроде МатчТВ или Зенита с обильным выделением прекрасной клоунады работают.
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Интересно, когда Канделаки и Билан подписывали на Матч ТВ, они какие тесты проходили?
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А люди, которые сейчас в кадре на Матч ТВ, судя по физиономиям и нарядам, тест прошли удачно. Только в спорте ни хрена не понимают, тупо зачитывают текст.
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Уроды
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Ответ Джанлука Нальюка
Гендлин легенда. Какие еще тесты из 200 вопросов для офисного планктона ?
Это опять же издержки кадровой политики. Вот понабрали по объявлению этих девочек-хрюш, а они знать не знают кто такой Владимир Ильич и какая он величина для российской комментаторской школы и бокса в целом.
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