Разин о «Металлурге»: «Была задача завоевать Кубок Гагарина за два года. Можем ее перевыполнить. Здесь у меня очень большая поддержка, я получал все, что хотел»

Андрей Разин рассказал, что от него требовалось в этом сезоне.

«Была задача завоевать за два года. Мы можем эту задачу перевыполнить.

Здесь у меня очень большая поддержка во всем. Все, что я хотел, я здесь получал. Это касается и игроков, и бытовых вопросов. Поэтому в « » легче работать.

Я занял какую-то нишу среди тренеров. Поэтому мне легче.

Кто-то говорил, что Разин – тренер не для больших клубов? Зачем кому-то что-то доказывать? Я, прежде всего, доказал себе самому, что могу работать. А недовольные будут всегда.

Мы залезли наверх. Теперь есть мотивация выиграть еще один Кубок Гагарина», – сказал главный тренер «Металлурга».

Как Андрей Разин вырос из хулигана в лучшего тренера России: от драки за «Ижсталь» до Кубка Гагарина