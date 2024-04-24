Разин о «Металлурге»: «Была задача завоевать Кубок Гагарина за два года. Можем ее перевыполнить. Здесь у меня очень большая поддержка, я получал все, что хотел»

Теги Металлург Мг КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Хоккей

Андрей Разин рассказал, что от него требовалось в этом сезоне.

«Была задача завоевать Кубок Гагарина за два года. Мы можем эту задачу перевыполнить.

Здесь у меня очень большая поддержка во всем. Все, что я хотел, я здесь получал. Это касается и игроков, и бытовых вопросов. Поэтому в «Металлурге» легче работать.

Я занял какую-то нишу среди тренеров. Поэтому мне легче.

Кто-то говорил, что Разин – тренер не для больших клубов? Зачем кому-то что-то доказывать? Я, прежде всего, доказал себе самому, что могу работать. А недовольные будут всегда.

Мы залезли наверх. Теперь есть мотивация выиграть еще один Кубок Гагарина», – сказал главный тренер «Металлурга».

Как Андрей Разин вырос из хулигана в лучшего тренера России: от драки за «Ижсталь» до Кубка Гагарина

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3 комментария
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Разин гений
Как игрок был с высочайшим хоккейным айкью и видимо, как тренер тоже. Детские воспоминания еще с СКК Блинова (это в омске, авангард в былые времена там выступал, тогда там курили в туалетах и на этажах 😁) Разин играл за Динамо Москва и забивал Максиму Соколову из-за ворот (возможно, он забил не из-за ворот, потому что этот гол я не смог найти, это было где то в 2000-х), но мой на тот момент детский мозг запомнил Андрея Разина, как волшебника. А он походе действительно хоккейный волшебник, вот мне уже почти 31 год, а Андрей Разин не перестает удивлять. Кубок Гагарина, обыграв такой Локомотив 4:0 в серии, с ума сойти
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