Владимир Плющев: «Лозунг «чем больше катков, тем больше звезд» не работает. В школах СКА, ЦСКА, «Динамо» и «Спартака» не появляются интересные ребята»

Теги ЦСКА СКА Спартак ФХР Владимир Плющев КХЛ МХЛ Динамо Матч ТВ Хоккей

Владимир Плющев высказался о проблемах российского хоккея.

«Работа с полевыми игроками сейчас у нас упущена. До сих пор российский хоккей не радует яркими звездами, а если появляются молоденькие интересные ребята, то они вне системы. То есть появляются не в клубах, где прекрасные материальные условия и инфраструктура.

Обычно они выходят из глубинки, там, где был каточек, пятачок во дворе, где играл парень. Не помню, чтобы в последнее время были на слуху звезды, которые появились в такой легендарной школе, как ЦСКА, «Динамо», «Спартак» или СКА – там, где инфраструктура просто сумасшедшая.

Получается, лозунг «чем больше катков, тем больше звезд» не работает. Хоккеисты сами не воспитываются на катках, их воспитывают тренеры», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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7 комментариев
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Нужно ещё больше катков!
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У них другой лозунг: «Чем больше денег тем меньше звёзд у команд соперника»
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У нас работают над лозунгами, а не под ними.
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можно и не согласиться. но вопрос не в количестве катков, а в качестве тренеров. Очень мало осталось тренеров для детей. сейчас поколение детских тренеров, клонов Ротенберга.
по русски сказать д л б о б о в (дуболомов). освоителей бюджетов. родителей.
физические нагрузки дикие, индивидуального подхода очень мало и он не квалифицированный.
беда в общем с детскими тренерами. в Локомотиве вроде неплохо и видимо сейчас в Торпедо.
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Он интересно вообще задумывается когда говорит, скорее хорошо что есть катки, просто желательно больше их иметь в глубинках, и да в основном там ребята играют не благодаря тренерам, похоже хочет быть у кормушки.
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Вы не поняли?
Это он так Ротенберга троллит!😉
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Ответ Ми Ша
У них другой лозунг: «Чем больше денег тем меньше звёзд у команд соперника»
Совершенно верно, когда можно купить, зачем воспитывать.
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