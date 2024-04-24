Лихачев забил 1-й гол в плей-офф КХЛ – в 4-м матче «Локо» с «Металлургом». У форварда 6 игр в Кубке Гагарина

Ярослав Лихачев впервые забил в плей-офф КХЛ.

Нападающий « » открыл счет на 9-й минуте 4-го матча с « » в финале Кубка Гагарина.

проводит шестой матч в плей-офф и впервые совершил результативное действие. В Фонбет Чемпионате КХЛ у него 54 игры за «Локомотив» и 30 (13+17) очков.

Подробно со статистикой 22-летнего хоккеиста можно ознакомиться здесь.

Игорь Никитин: «Вы серьезно верите, что Лихачев решит исход серии с «Металлургом»? Почему мы должны отвернуться от ребят и поставить на зеро, #####?»