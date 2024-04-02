Назаров о решающих стадиях плей-офф: «Стоит ожидать большого давления на судейство. Арбитрам нужно отработать так, чтобы ни у кого не возникало претензий и вопросов»

Теги Металлург Мг Локомотив Трактор Автомобилист судьи Андрей Назаров КХЛ Кубок Гагарина Политика Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров поделился ожиданиями от финальных стадий розыгрыша Кубка Гагарина.

В полуфинале «Локомотив» сыграет с «Трактором», «Металлург» – с «Автомобилистом».

«Стартуют финальные стадии розыгрыша Кубка Гагарина. По сути, осталось четыре команды, после чего нас ожидает чемпионская серия. Ставки очень высоки, хочется пожелать всем клубам удачи.

Понимаю, что все оставшиеся в гонке коллективы видят себя с кубком, но он окажется только у кого-то одного.

Стоит ожидать большого давления на судейство, так что арбитрам нужно отработать так, чтобы ни у кого не возникало никаких претензий и вопросов.

Здорово, что в КХЛ получается такой яркий плей-офф, ведь в спорте нам сейчас можно рассчитывать только на себя.

Например, на днях прочел новость, как мэр Парижа заявила, что она не будет рада российским и белорусским атлетам на грядущей Олимпиаде. Знаете, это из той же серии, когда американцы обвинили нас в причастности к гаванскому синдрому, а затем сами же это опровергли. Такое ощущение, что у этой дамы из мэрии ярко выраженный парижский синдром», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

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13 комментариев
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Так главные нытики во главе с чудо-тренером вылетели, так что никакого давления не будет
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Благодаря Авто давление кончилось, судьи спокойно поработают наконец-то
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Медведев уже сосиски кушает, жалоб на судейство не будет.
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СКА нет, какое может быть давление?
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А команды могут так отыграть?

Если нет, то какие претензии к судьям )
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Остались правильные команды, так что нытья не будет, пусть победит сильнейший, удачи пацаны и без травм.
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Ответ 1960лоцман
Ну как , надо же команде Запада выйти в финал , так что все возможно , но будем надеяться что такого не произойдет.
Команда Запада играет честно. И надеюсь она будет в финале.
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Что-то подсказывает, что главные давители на судейский корпус уже выбыли и решающие этапы пройдут спокойно в судейском смысле.
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Это точно не Наз Уже не первый раз он в одном тексте увязывает две абсолютно несвязные вещи. Теперь вот судейство в плей-офф увязал с заявлением мэра Парижа.
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Ответ Mohnatiy
Медведев уже сосиски кушает, жалоб на судейство не будет.
Ага и прихлебывает кваСКА.
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Ответ Ярославец75
СКА нет, какое может быть давление?
Ну как , надо же команде Запада выйти в финал , так что все возможно , но будем надеяться что такого не произойдет.
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Ответ 1960лоцман
Ну как , надо же команде Запада выйти в финал , так что все возможно , но будем надеяться что такого не произойдет.
Вотличии от команды Востока, команда Запада не забивала голов ногой.
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Ответ viktorpavlov70
Это точно не Наз Уже не первый раз он в одном тексте увязывает две абсолютно несвязные вещи. Теперь вот судейство в плей-офф увязал с заявлением мэра Парижа.
В политики метит чувак.
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