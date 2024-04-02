Назаров о решающих стадиях плей-офф: «Стоит ожидать большого давления на судейство. Арбитрам нужно отработать так, чтобы ни у кого не возникало претензий и вопросов»

Андрей Назаров поделился ожиданиями от финальных стадий розыгрыша Кубка Гагарина.

В полуфинале « » сыграет с « », « » – с « ».

«Стартуют финальные стадии розыгрыша Кубка Гагарина. По сути, осталось четыре команды, после чего нас ожидает чемпионская серия. Ставки очень высоки, хочется пожелать всем клубам удачи.

Понимаю, что все оставшиеся в гонке коллективы видят себя с кубком, но он окажется только у кого-то одного.

Стоит ожидать большого давления на судейство, так что арбитрам нужно отработать так, чтобы ни у кого не возникало никаких претензий и вопросов.

Здорово, что в КХЛ получается такой яркий плей-офф, ведь в спорте нам сейчас можно рассчитывать только на себя.

Например, на днях прочел новость, как мэр Парижа заявила, что она не будет рада российским и белорусским атлетам на грядущей Олимпиаде. Знаете, это из той же серии, когда американцы обвинили нас в причастности к гаванскому синдрому, а затем сами же это опровергли. Такое ощущение, что у этой дамы из мэрии ярко выраженный парижский синдром», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.