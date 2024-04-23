Игорь Есмантович: «ЦСКА – клуб с особой историей и философией. Задачи по возвращению на Олимп, поставленные «Роснефтью» в 2011-м, остаются приоритетом»

Игорь Есмантович высказался о назначении Ильи Воробьева тренером ЦСКА.

– Какой кредит доверия будет у на посту главного тренера?

– Категорично сказать невозможно. Кадровые вопросы по назначению главного тренера находятся в руках наблюдательного совета ЦСКА.

– Почему выбор пал именно на Илью Воробьева?

– ЦСКА – это особый клуб, с особой историей и философией. Те задачи по возвращению на Олимп, которые поставлены были компанией «Роснефть» в 2011 году, были и остаются приоритетом. Это дает определенные сложности для выбора тренерского корпуса.

Не так много тренеров сегодня могут находится в давлении. Илья Петрович поднимал чашку, говоря на сленге, можно сказать, мы видели его работу в 2022 году, когда играли с ними в финале. Все обсудили, послушали его, какое у него видение развития, – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.