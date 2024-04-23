Эдмонтон – Лос-Анджелес: прогноз на второй матч 25 апреля 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+1), ТБ 6

Счет в серии 1 – 0 (7 : 4)

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В Эдмонтоне команды будто решили не отставать от «Виннипег Джетс» и «Колорадо Эвеланш», которые сутками ранее общими усилиями сподобились на 13 заброшенных шайб. Правда, там хоккей был больше похож на кубковый. В случае с «нефтяниками» и «королями» создавалось впечатление, что смотришь продолжение регулярного сезона. Таких матчей в исполнении хозяев было немало. Они начали активнее, играли более целеустремленно, и счет постепенно рос в их пользу. К середине матча дорос до 4 : 0. Дальше «Эдмонтон», как это часто с ним бывает, решил, что дело сделано и тут же пропустил две шайбы. Была еще незасчитанная третья в довольно спорном эпизоде. Вовремя подоспел второй перерыв, где тренер сделал внушение. Вскоре гости начали удаляться, что в матче против «Эдмонтона» противопоказано. Одно из удалений реализовал Зак Хайман и тем самым оформил хет-трик, первый в карьере в рамках плей-офф, это была уже шестая шайба «нефтяников». В третьем периоде они подарили «Лос-Анджелесу» еще две, забросили в пустые ворота, на том команды и успокоились. Третий год подряд «Ойлерз» и «Кингз» встречаются в первом раунде. Видимо и на этот раз канадцы пройдут дальше. Коннор Макдэвид не забросил ни разу, но на его счету пять результативных передач. Коэффициенты букмекеров на второй матч серии.

победа «Эдмонтон Ойлерз» — от 1,89 (Лига Ставок) до 1,95 (Бетсити, Olimpbet)

победа «Лос-Анджелес Кингз» — от 3,20 (BetBoom) до 3,40 (Бетсити)

Где смотреть второй матч Эдмонтон – Лос-Анджелес

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