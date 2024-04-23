Эдмонтон – Лос-Анджелес где смотреть второй матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 25 апреля
В четверг, 25 апреля, сыграют Эдмонтон и Лос-Анджелес во втором матче 1-го раунда Кубка Стэнли.
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- Игра пройдет на стадионе «Rogers Place».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Эдмонтон – Лос-Анджелес
- Начало матча запланировано на 05:00 по московскому времени.
Последние матчи Эдмонтон
- Эдмонтон – Лос-Анджелес : 7 – 4
- Колорадо – Эдмонтон : 5 – 1
- Аризона – Эдмонтон : 5 – 2
- Эдмонтон – Сан-Хосе : 9 – 2
- Эдмонтон – Ванкувер : 1 – 3
Последние матчи Лос-Анджелес
- Эдмонтон – Лос-Анджелес : 7 – 4
- Лос-Анджелес – Чикаго : 5 – 4
- Лос-Анджелес – Миннесота : 1 – 3
- Лос-Анджелес – Анахайм : 3 – 1
- Лос-Анджелес – Калгари : 4 – 1
Прогноз на второй матч Эдмонтон – Лос-Анджелес
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