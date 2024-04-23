Даллас – Вегас: прогноз на второй матч 25 апреля 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (0), ТМ 6

Счет в серии 0 – 1 (3 : 4)

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Почти год прошел с прошлой финальной серии Кубка Стэнли, где встречались эти же команды. Первый их матч на этот раз оправдал все ожидания, та же борьба на каждом участке площадки, высокие скорости, отличной индивидуальное мастерство игроков. На этот раз «Даллас» выступает в роли фаворита, ведь именно они выиграли регулярный сезон в Западной конференции. Но все это относительно, поскольку перед плей-офф «Вегас» получил мощное усиление в лице Марка Стоуна. Команда проделала с ним тот же трюк, что в свое время «Тампа» с Никитой Кучеровым, поместив его в список травмированных. Из потолка зарплат освободились деньги, на них удалось заключить контракты с некоторыми хоккеистами, включая лидера «Сан-Хосе Шаркс» Томаша Гертла. В итоге Стоун открыл счет, а Гертл забросил третью шайбу. Основные события в первой игре вообще уместились в стартовые 22 минуты. В начале второго периода счет был уже 4 : 2 в пользу гостей, при этом одну шайбу «Далласа» судьи отменили из-за офсайда. В третьем периоде Мэйсон Марчмент сумел сократить разрыв в счете до минимума, но на этом все. Хозяева нанесли в два раза больше бросков по воротам, но они уступают, и теперь нужно выигрывать на заказ. Коэффициенты букмекеров на второй матч серии.

победа «Даллас Старз» — от 2,10 (Pari, Olimpbet) до 2,17 (Бетсити)

победа «Вегас Голден Найтс» — от 2,85 (Pari, BetBoom) до 3,07 (Olimpbet)

Где смотреть третий матч Даллас – Вегас

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