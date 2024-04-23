Даллас – Вегас где смотреть второй матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 25 апреля
В четверг, 25 апреля, сыграют Даллас и Вегас во втором матче 1-го раунда Кубка Стэнли.
Оставляйте свои прогнозы на матчи🏒🏒🏒
- Игра пройдет на стадионе «American Airlines Center».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Даллас – Вегас
- Начало матча запланировано на 04:30 по московскому времени.
Последние матчи Даллас
- Даллас – Вегас : 3 – 4
- Даллас – Сент-Луис : 2 – 1
- Даллас – Сиэтл : 3 – 1
- Даллас – Виннипег : 0 – 3
- Даллас – Баффало : 3 – 2
Последние матчи Вегас
- Даллас – Вегас : 3 – 4
- Вегас – Анахайм : 1 – 4
- Вегас – Чикаго : 3 – 1
- Вегас – Колорадо : 4 – 3
- Вегас – Миннесота : 7 – 2
Прогноз на третий матч Даллас – Вегас
Оставляйте свои прогнозы на матчи🏒🏒🏒