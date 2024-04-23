Владимир Плющев: «Хоккей прекрасен комбинационной игрой с высоким мастерством форвардов и грамотным подключением защитников. В финале Кубка Гагарина мы этого не видим»

Владимир Плющев высказался о серии «Металлурга» с «Локомотивом» (3-0).

В третьем матче клуб из Магнитогорска одержал победу со счетом 2:1 ОТ.

– Было очевидно, что матч получится именно таким. Ясно, что «Локомотиву» делать больше нечего. «Металлург» был готов к этому матчу, грамотно выстроил игру и спокойно сыграл вторым номером. Команда выдержала тяжелые наскоки « », которые команда создавала впустую. Ребята потратили много сил и эмоций, но, к сожалению, хоккей это не беготня и не игра в снежки.

« » был сильнее и смог использовать свои моменты, а «Локомотив» почему-то посчитал, что если они будут быстрее бегать, то у них будет больше шансов забить.

Я считаю, что команда заслуженно победила. В воскресенье я разговаривал с одним скаутом НХЛ и сказал, что третий матч точно заберет «Металлург».

– Многие считают финал Кубка Гагарина скучным. Что вы думаете на этот счет?

– Хоккей прекрасен хорошей, комбинационной игрой с высоким мастерством нападающих и грамотным подключением защитников. Всего этого мы не видим в финале Кубка Гагарина, каждый матч заканчивается с футбольным счетом.

Думаю, что зрители хотят видеть немного другое: красивые голы с красивыми завершениями и комбинациями. Уровень мастерства хоккеиста – это когда он использует любой свой шанс.

Я не могу сказать, что «Металлург» и «Локомотив» показывают фееричный хоккей. Конечно, в матчах много борьбы, соприкосновений и беготни, но я думаю, что болельщики нуждаются в более зрелищном хоккее.

Многие специалисты отметят, что играть со счетом 1:0 и 2:1 – это не для хоккейного финала. Матчи все равно держат нас в напряжении, потому что счет может качнуться в любую сторону.

Третья игра не стала логическим завершением для команд, все может измениться, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Это худший финал Кубка Гагарина по числу голов? Похожее начало серии уже было – 12 лет назад