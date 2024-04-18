Майоров о возможном выходе КХЛ из-под эгиды ФХР: «В российских реалиях быть независимыми, как НХЛ – это абсурд»

Теги ФХР Сборная России по хоккею с шайбой НХЛ Борис Майоров КХЛ Барыс Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

Борис Майоров прокомментировал слухи о выходе КХЛ из-под эгиды ФХР.

Ранее сообщалось, что до конца мая КХЛ должна объявить о выходе из-под эгиды ФХР. 

– А как вы относитесь к тому, что следующий сезон КХЛ могут продлить до 31 мая?

– Я думаю, что этот вопрос не отработан совсем. Недаром руководство «Барыса» возражало против этого расписания.

Неизвестно, что будет через год. Допустим, завтра закончится спецоперация. И я совершенно в этом уверен, все вернется на круги своя. Ну и что мы тогда будем делать?

А стремление КХЛ отделиться от федерации хоккея и быть такой же независимой организацией, как НХЛ, – в наших российских реалиях это абсурд.

Как мы будем реагировать на результаты национальной сборной России, если в ней не будут играть лучшие? Я бы посмотрел, как на это отреагирует общественность.

Кроме того, какой рейтинг будет у полуфиналов и финала Кубка Гагарина, когда идет чемпионат мира? Если эти матчи наложатся друг на друга… Об этом тоже подумайте.

– Если КХЛ станет независимой, то чемпион России будет определяться в финале ВХЛ, в парах вроде АКМ – «Нефтяник»?

– Не знаю, это надо у КХЛ спросить, как они хотят договориться с ФХР. К сожалению, за последний год мы не встречались на уровне правления, чтобы все эти вопросы обговорить, – сказал двукратный олимпийский чемпион, член правления ФХР Борис Майоров.

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8 комментариев
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Если мы из 18 команд, которые уже к этому времени будут свободны, не сумеем собрать боеспособную сборную к ЧМ, стоит задуматься о том, чем вообще занимается ФХР? Как же канадцам, американцам, шведам удаётся создать приличные коллективы? И не надо сюда приплетать общественность. Если в ФХР сидят бездари, то при чем здесь простые болельщики?
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+12
Не дадут КХЛ стать независимой лигой. ФХР не позволит так просто отодвинуть себя в сторону.
Может быть хватит носиться с чемпионатом мира как с писаной тобой? Он каждый год проходит. Немалый процент так называемых "болельщиков" о существовании сборной по хоккею вспоминают только на время чемпионата мира. После завершения турнира они забывают о хоккее на год.
+7
0
+7
Сейчас ветеранам нарасскажут жути про выход КХЛ из ФХР - и они нам много чего потом расскажут.
+4
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Правильно, отделяйтесь от бюджетных денег, в том числе.
+3
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+2
Ясное дело, что не уйдут, тут под прикрытием сборной Ромка всех лучших собирает, а там не на что косить будет.
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Вам,старикам,лишь бы под кем-то и на гос бюджете
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