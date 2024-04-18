Майоров о возможном выходе КХЛ из-под эгиды ФХР: «В российских реалиях быть независимыми, как НХЛ – это абсурд»

Борис Майоров прокомментировал слухи о выходе КХЛ из-под эгиды ФХР.

Ранее сообщалось, что до конца мая КХЛ должна объявить о выходе из-под эгиды ФХР.

– А как вы относитесь к тому, что следующий сезон КХЛ могут продлить до 31 мая?

– Я думаю, что этот вопрос не отработан совсем. Недаром руководство « » возражало против этого расписания.

Неизвестно, что будет через год. Допустим, завтра закончится спецоперация. И я совершенно в этом уверен, все вернется на круги своя. Ну и что мы тогда будем делать?

А стремление КХЛ отделиться от федерации хоккея и быть такой же независимой организацией, как , – в наших российских реалиях это абсурд.

Как мы будем реагировать на результаты национальной сборной России, если в ней не будут играть лучшие? Я бы посмотрел, как на это отреагирует общественность.

Кроме того, какой рейтинг будет у полуфиналов и финала Кубка Гагарина, когда идет чемпионат мира? Если эти матчи наложатся друг на друга… Об этом тоже подумайте.

– Если КХЛ станет независимой, то чемпион России будет определяться в финале ВХЛ, в парах вроде АКМ – «Нефтяник»?

– Не знаю, это надо у КХЛ спросить, как они хотят договориться с ФХР. К сожалению, за последний год мы не встречались на уровне правления, чтобы все эти вопросы обговорить, – сказал двукратный олимпийский чемпион, член правления ФХР Борис Майоров.