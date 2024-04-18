Майоров о возможном выходе КХЛ из-под эгиды ФХР: «В российских реалиях быть независимыми, как НХЛ – это абсурд»
Борис Майоров прокомментировал слухи о выходе КХЛ из-под эгиды ФХР.
Ранее сообщалось, что до конца мая КХЛ должна объявить о выходе из-под эгиды ФХР.
– А как вы относитесь к тому, что следующий сезон КХЛ могут продлить до 31 мая?
– Я думаю, что этот вопрос не отработан совсем. Недаром руководство «Барыса» возражало против этого расписания.
Неизвестно, что будет через год. Допустим, завтра закончится спецоперация. И я совершенно в этом уверен, все вернется на круги своя. Ну и что мы тогда будем делать?
А стремление КХЛ отделиться от федерации хоккея и быть такой же независимой организацией, как НХЛ, – в наших российских реалиях это абсурд.
Как мы будем реагировать на результаты национальной сборной России, если в ней не будут играть лучшие? Я бы посмотрел, как на это отреагирует общественность.
Кроме того, какой рейтинг будет у полуфиналов и финала Кубка Гагарина, когда идет чемпионат мира? Если эти матчи наложатся друг на друга… Об этом тоже подумайте.
– Если КХЛ станет независимой, то чемпион России будет определяться в финале ВХЛ, в парах вроде АКМ – «Нефтяник»?
– Не знаю, это надо у КХЛ спросить, как они хотят договориться с ФХР. К сожалению, за последний год мы не встречались на уровне правления, чтобы все эти вопросы обговорить, – сказал двукратный олимпийский чемпион, член правления ФХР Борис Майоров.
Может быть хватит носиться с чемпионатом мира как с писаной тобой? Он каждый год проходит. Немалый процент так называемых "болельщиков" о существовании сборной по хоккею вспоминают только на время чемпионата мира. После завершения турнира они забывают о хоккее на год.