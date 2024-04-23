Дарьин из «Витязя» получит 27 млн рублей за 2 года по новому контракту («СЭ»)

Теги Витязь КХЛ Спорт-Экспресс деньги Александр Дарьин Хоккей

Александр Дарьин заработает 27 млн рублей по двухлетнему контракту с «Витязем».

23-летний нападающий провел 48 матчей в нынешнем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ и набрал 23 (8+15) балла при показателе полезности «-13».

Ранее сообщалось, что Дарьин подписал с «Витязем» новый контракт сроком на два года.

По данным «Спорт-Экспресса», в следующем сезоне игрок получит около 12 миллионов рублей, а в сезоне-2025/26 – около 15 миллионов.

Дарьин стал игроком подмосковной команды в октябре 2023 года в результате обмена из «Торпедо»

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