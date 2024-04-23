Дарьин продлил контракт с «Витязем» на 2 года: «Хочу помогать команде личными результатами и побеждать»

«Витязь» подписал новый контракт с Александром Дарьиным на два года.

23-летний нападающий провел 42 матча в нынешнем сезоне Фонбет чемпионата и набрал 22 (8+14) балла при показателе полезности «-12».

– Ожидание только одно в хоккее – побеждать! Хочется помогать команде своими личными результатами из года в год все больше и больше!

– Какие планы на отпуск, поддерживаешь связь с кем-то в команде?

– Я приехал в свой родной город, сейчас нахожусь в Ярославле, делаю небольшие дела по хозяйству на даче. Уделил время здоровью, подлечил свои микротравмы, планирую еще отдохнуть до конца месяца и дальше уже буду готовиться к новому сезону.

Хочу начать с активных игр – в футбол и теннис. У меня подготовка примерно одинаковая всегда, которая состоит из нескольких циклов: отдых, целостный тренировочный цикл летом.

Поддерживаем связь с парнями, с Иваном Козловым мы из одного города, часто видимся в Ярославле, наши девушки тоже хорошо дружат, вместе смотрим хоккей. Также хорошо общаемся с Владиславом Карой и с Владиславом Валенцовым, мы живем все рядом в Балашихе и сейчас на связи. Ждем новый сезон! – сказал нападающий « » .