Дарьин продлил контракт с «Витязем» на 2 года: «Хочу помогать команде личными результатами и побеждать»

Теги Витязь КХЛ Александр Дарьин Хоккей

«Витязь» подписал новый контракт с Александром Дарьиным на два года.

23-летний нападающий провел 42 матча в нынешнем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ и набрал 22 (8+14) балла при показателе полезности «-12». 

– Ожидание только одно в хоккее – побеждать! Хочется помогать команде своими личными результатами из года в год все больше и больше!

– Какие планы на отпуск, поддерживаешь связь с кем-то в команде?

– Я приехал в свой родной город, сейчас нахожусь в Ярославле, делаю небольшие дела по хозяйству на даче. Уделил время здоровью, подлечил свои микротравмы, планирую еще отдохнуть до конца месяца и дальше уже буду готовиться к новому сезону.

Хочу начать с активных игр – в футбол и теннис. У меня подготовка примерно одинаковая всегда, которая состоит из нескольких циклов: отдых, целостный тренировочный цикл летом.

Поддерживаем связь с парнями, с Иваном Козловым мы из одного города, часто видимся в Ярославле, наши девушки тоже хорошо дружат, вместе смотрим хоккей. Также хорошо общаемся с Владиславом Карой и с Владиславом Валенцовым, мы живем все рядом в Балашихе и сейчас на связи. Ждем новый сезон! – сказал нападающий «Витязя» Александр Дарьин.

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2 комментария
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Хорошее подписание для клуба : праворукий ,маневренный, быстрый , с хорошим броском
Можно только поздравить Витязь
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Жаль в Торпедо не заиграл игрок мастеровитый.
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