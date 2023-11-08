Форвард «Витязя» Дарьин: «С введением потолка зарплат можно обыграть СКА и ЦСКА. Уже нет сильного контраста, когда они были практически непобедимы»

Теги ЦСКА СКА Витязь КХЛ Чемпионат.com Александр Дарьин потолок зарплат Хоккей

Александр Дарьин высказался о пользе потолка зарплат в КХЛ.

– Мы с вами сейчас разговариваем, а буквально несколько минут назад «Лада» обыграла ЦСКА в Москве. Такие результаты команды, которая также не обладает грандиозными финансовыми возможностями, мотивируют вас? И свидетельствует ли это о выравнивании лиги, о чем сейчас так много говорят?

– Да. Это лишний раз подчеркивает, что сейчас в КХЛ с введением потолка зарплат можно обыгрывать вообще любую команду – тех же СКА и ЦСКА.

Сейчас уже нет столь сильного контраста, который наблюдался раньше, когда два армейских клуба были практически непобедимы. Раньше их побеждали только по праздникам.

Теперь можно обыграть любого, и мы сами это доказали, обыграв «Авангард» и «Локомотив», когда тот же Ярославль находился в хорошей форме.

Но мы вышли и обыграли их, потому что нет ничего невозможного, – сказал нападающий «Витязя» Александр Дарьин.

4 комментария

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Костя Кот
ну да, ска опять всех лучших забрал и вне зоны плова ползет. выровнялся😆
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pizzatcarizza
Смысл в этих победах какой? Главное это ПО, а там армейские команды оккупировали финал конфы
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Hola Hola
Регулярка с потолком стала более непредсказуемой, это да. Каждый может обыграть каждого с немалой вероятностью. А вот на ПО потолок пока не слишком повлиял, к сожалению.
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