Защитник СКА Камалов о рекорде Гретцки: «За Овечкиным весь мир следит – волнуются и переживают. Это великое достижение, не только наша страна будет праздновать»

Никита Камалов высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

На счету 38-летнего форварда 853 гола в регулярных чемпионатах НХЛ. До рекорда Гретцки осталась 41 шайба.

– Следите сейчас за НХЛ, в частности, за Овечкиным?

– Думаю, за Овечкиным сейчас весь мир следит. Все волнуются и переживают, чтобы он побил рекорд Гретцки. Он молодец.

Кучеров – красавчик, стал лучшим бомбардиром. Радуюсь за всех наших соотечественников.

– Овечкину по силам побить рекорд Гретцки?

– Конечно! Посмотрите, какое у него здоровье. Сезонов на пять его точно хватит в НХЛ.

– Есть мнение, что когда он побьет рекорд Гретцки, то вся страна будет праздновать. Согласны?

– Думаю, не только наша страна будет праздновать, но и весь мир. Поэтому это великое достижение, он идет к нему – красавчик, – сказал защитник СКА Никита Камалов.