Защитник СКА Камалов о рекорде Гретцки: «За Овечкиным весь мир следит – волнуются и переживают. Это великое достижение, не только наша страна будет праздновать»

Теги СКА Тампа-Бэй Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки КХЛ Никита Кучеров Никита Камалов Хоккей

Никита Камалов высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

На счету 38-летнего форварда 853 гола в регулярных чемпионатах НХЛ. До рекорда Гретцки осталась 41 шайба.

– Следите сейчас за НХЛ, в частности, за Овечкиным?

– Думаю, за Овечкиным сейчас весь мир следит. Все волнуются и переживают, чтобы он побил рекорд Гретцки. Он молодец.

Кучеров – красавчик, стал лучшим бомбардиром. Радуюсь за всех наших соотечественников.

– Овечкину по силам побить рекорд Гретцки?

– Конечно! Посмотрите, какое у него здоровье. Сезонов на пять его точно хватит в НХЛ.

– Есть мнение, что когда он побьет рекорд Гретцки, то вся страна будет праздновать. Согласны?

– Думаю, не только наша страна будет праздновать, но и весь мир. Поэтому это великое достижение, он идет к нему – красавчик, – сказал защитник СКА Никита Камалов.

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7 комментариев
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Ну какой весь мир? Зачем фигню то городить? Вся Африка с Южной Америкой прям следят, ага
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Он давно уже американец и зовут его там Алекс.
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В России давно нет праздников
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А кто и где волнуется? Овечкин будет играть пока не побьёт один из рекордов Великого. Всё это понимают и это всего лишь вопрос времени. Ну через год или через 15 лет. Вашингтон немного жалко-ни игры, ни команды.
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Сидит вся Африка и ждет реуорда нового🤣✌️🤣
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Ответ Bartez1986
Ну какой весь мир? Зачем фигню то городить? Вся Африка с Южной Америкой прям следят, ага
Ты забыл ещё Чукчей и Эскимосов
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Ответ Bartez1986
Ну какой весь мир? Зачем фигню то городить? Вся Африка с Южной Америкой прям следят, ага
ну тут ему стоило уточнить, конечно, что "хоккейный мир". потому что в тех же Америке и Канаде, на самом деле, полно людей, которые тоже болеют за побитие рекорда.
и, кстати, в Бразилии на удивление немало любителей хоккея. не сравнится с футболом, разумеется, но бывает, что человек знает хотя бы базу.
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