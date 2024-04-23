«Автомобилист» продлил контракт с Алексеевым на 2 года

«Автомобилист» объявил о продлении контракта с форвардом Егором Алексеевым.

«24-летний нападающий Егор Алексеев продолжит выступать за наш клуб. С хоккеистом заключен новый двусторонний контракт на два года.

Егор Алексеев пополнил состав «Горняка-УГМК» в 2021 году и с тех пор выступал в за фарм-клуб « ». По ходу нынешнего сезона Алексеева перевели в главную команду нашего клуба. Он дебютировал в регулярном чемпионате , а чуть позже провел свои первые матчи в Кубке Гагарина.

В общей сложности в этом сезоне на его счету 3 (1+2) очка в 28 матчах за «Автомобилист» и 25 (12+13) баллов за результативность в 39 матчах за «Горняк-УГМК», – говорится в заявлении клуба.