Барбашев сделал голевую передачу в матче с «Далласом». «Вегас» повел в серии плей-офф НХЛ – 1-0

Иван Барбашев набрал 1-е очко в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

«Вегас» на выезде обыграл « » (4:3) в 1-м матче первого ранда Кубка Стэнли.

Российский нападающий сделал голевую передачу в первом периоде этой игры и заработал первое очко в нынешнем розыгрыше плей-офф Кубка Стэнли.

Таким образом, « » повел в серии у «Далласа» со счетом 1-0. Второй матч команды проведут 25 апреля на домашней арене «Старз».