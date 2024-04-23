Барбашев сделал голевую передачу в матче с «Далласом». «Вегас» повел в серии плей-офф НХЛ – 1-0

Теги Кубок Стэнли Даллас НХЛ Вегас Иван Барбашев Хоккей

Иван Барбашев набрал 1-е очко в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

«Вегас» на выезде обыграл «Даллас» (4:3) в 1-м матче первого ранда Кубка Стэнли. 

Российский нападающий Иван Барбашев сделал голевую передачу в первом периоде этой игры и заработал первое очко в нынешнем розыгрыше плей-офф Кубка Стэнли. 

Таким образом, «Вегас» повел в серии у «Далласа» со счетом 1-0. Второй матч команды проведут 25 апреля на домашней арене «Старз». 

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1 комментарий
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Барбаш за опять За Кубком пошёл.
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