«Вегас» обыграл «Даллас» в 1-м матче серии при антирекордном для клуба числе бросков – 15

Теги Кубок Стэнли Даллас НХЛ рекорды Вегас Хоккей

«Вегас» обыграл «Даллас» в 1-м матче серии при 15 бросках в створ.

«Голден Найтс» обыграли «Старс» в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (4:3, 1-0). 

Действующие обладатели трофея нанесли 15 бросков в створ (против 30 у техасцев), что стало их антирекордом за всю историю выступлений в плей-офф. 

Примечательно, что прошлый антирекорд (16 бросков) был установлен в прошлом году и тоже в победном матче против «Далласа» (4:0, третья игра финала Западной конференции). 

4 комментария
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Верните Худобина) чисто на плей-офф)
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Бросают пусть те кто забивать не умеет.
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Стакан всегда на половину пуст. Раз мало бросков, значит сумасшедшая эффективность.
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Количество бросков перешло в качество. Против законов бытия не попрёшь)))
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