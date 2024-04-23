«Вегас» обыграл «Даллас» в 1-м матче серии при антирекордном для клуба числе бросков – 15

«Вегас» обыграл «Даллас» в 1-м матче серии при 15 бросках в створ.

«Голден Найтс» обыграли «Старс» в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (4:3, 1-0).

Действующие обладатели трофея нанесли 15 бросков в створ (против 30 у техасцев), что стало их антирекордом за всю историю выступлений в плей-офф.

Примечательно, что прошлый антирекорд (16 бросков) был установлен в прошлом году и тоже в победном матче против « » (4:0, третья игра финала Западной конференции).