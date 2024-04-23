Любушкин сделал голевую передачу в матче с «Бостоном». «Торонто» сравнял счет в серии плей-офф НХЛ – 1-1

Теги Торонто Бостон Кубок Стэнли НХЛ Илья Любушкин Остон Мэттьюс Хоккей

Илья Любушкин сделал 1-ю голевую передачу в серии против «Бостона».

«Торонто» обыграл «Бостон» (3:2) во втором матче первого раунда Кубка Стэнли. Победный гол забил Остон Мэттьюс

В этом матче российский защитник Илья Любушкин сделал голевую передачу на Мэттьюса и набрал первое очко в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ. 

Таким образом, «Торонто» сравнял счет в серии с «Бостоном» – 1-1. Третий матч состоится 25 апреля – «Бостон» сыграет на выезде. 

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1 комментарий
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Бостон все равно сдует эти листья
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