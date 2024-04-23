Любушкин сделал голевую передачу в матче с «Бостоном». «Торонто» сравнял счет в серии плей-офф НХЛ – 1-1

Илья Любушкин сделал 1-ю голевую передачу в серии против «Бостона».

« » обыграл «Бостон» (3:2) во втором матче первого раунда Кубка Стэнли. Победный гол забил .

В этом матче российский защитник сделал голевую передачу на Мэттьюса и набрал первое очко в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ.

Таким образом, «Торонто» сравнял счет в серии с «Бостоном» – 1-1. Третий матч состоится 25 апреля – « » сыграет на выезде.