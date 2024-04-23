Рукавишников о воспитании: «Раньше думал, что нужно быть мягче к ребенку, но благодаря жесткости отца я стал тем, кем стал. Хочу быть просто хорошим папой»

Теги Спартак светская хроника КХЛ Роман Рукавишников Хоккей

Роман Рукавишников рассказал о жесткости отца при воспитании.

31-летний защитник «Спартака» провел в этом сезоне 55 матчей в регулярном чемпионате и набрал 7 (1+6) очков при показателе полезности «+13».

В плей-офф на его счету 10 матчей и одна результативная передача. Показатель полезности – «+5».

– Хотел бы ты стать таким же влиятельным для своего сына, как твой отец для тебя?

– Я хочу быть просто хорошим папой. Раньше я задумывался о том, что нужно быть мягче к ребенку, но сейчас я могу сказать, что благодаря жесткости своего отца я стал тем, кем стал.

– Представь, что у тебя есть возможность вернуться в прошлое для изменения своего хоккейного пути, чтобы ты поменял?

– Я бы подошел к себе 20-летнему и сказал бы: не упрямься, послушай, что тебе говорит папа. А в целом я благодарен жизни за свою хоккейную карьеру, – сказал защитник «Спартака» Роман Рукавишников

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Особенно, если хочешь стать успешным спортсменом. Путь начинается с понимания , что можно, а что нельзя.
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий