Рукавишников о воспитании: «Раньше думал, что нужно быть мягче к ребенку, но благодаря жесткости отца я стал тем, кем стал. Хочу быть просто хорошим папой»

Роман Рукавишников рассказал о жесткости отца при воспитании.

31-летний защитник «Спартака» провел в этом сезоне 55 матчей в регулярном чемпионате и набрал 7 (1+6) очков при показателе полезности «+13».

В плей-офф на его счету 10 матчей и одна результативная передача. Показатель полезности – «+5».

– Хотел бы ты стать таким же влиятельным для своего сына, как твой отец для тебя?

– Я хочу быть просто хорошим папой. Раньше я задумывался о том, что нужно быть мягче к ребенку, но сейчас я могу сказать, что благодаря жесткости своего отца я стал тем, кем стал.

– Представь, что у тебя есть возможность вернуться в прошлое для изменения своего хоккейного пути, чтобы ты поменял?

– Я бы подошел к себе 20-летнему и сказал бы: не упрямься, послушай, что тебе говорит папа. А в целом я благодарен жизни за свою хоккейную карьеру, – сказал защитник «Спартака» Роман Рукавишников.