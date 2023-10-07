Рукавишников о Ковальчуке и «Спартаке»: «Великий хоккеист, который усилит любую команду. Посмотрите, как он сразу помог Омску»

Роман Рукавишников уверен, что Илья Ковальчук может помочь «Спартаку» в 40 лет.

– заявил, что посоветуется с Алексеем Жамновым и в течение двух недель примет решение, возобновлять ли карьеру хоккеиста. Многие это трактуют как скорое подписание им контракта со « ».

– Ну мы также в принципе узнаем все из прессы, поэтому что-то сказать тут сложно. Илья Валерьевич — сильнейший игрок, который приносит пользу не только на поле, но и внутри команды, в раздевалке. Поэтому, если он решит продолжить карьеру и сейчас подпишет контракт, это будет только огромный плюс.

– Касательно пользы в раздевалке, говорите это как человек, выигравший с Ковальчуком два Кубка Гагарина в составе СКА?

– Да-да.

– Тогда он выделялся как лидер раздевалки даже на фоне того суперзвездного состава, при наличии Павла Дацюка?

– Конечно. Илья Валерьевич – великий хоккеист, который усилит любую команду. Посмотрите, сколько он пользы принес, когда играл за «Авангард», как он сразу помог Омску, – сказал защитник красно-белых.

В 2021 году Ковальчук выиграл Кубок Гагарина с «Авангардом». После этого он не играл на профессиональном уровне, но не объявлял о завершении карьеры.