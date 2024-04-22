Рукавишников о дебюте в КХЛ: «У меня был шок, те страшные 14 секунд против «Локомотива» я запомнил на всю жизнь. В голове крутилось – помогите»

Роман Рукавишников поделился воспоминаниями о дебюте в КХЛ.

Рукавишников дебютировал в КХЛ в сезоне-2010/11 – он выступал за «Атлант».

– Первый раз в КХЛ: был ли страх?

– У меня был шок (смеется). Мне позвонили и предупредили, что у меня тренировка с основой. Я переспросил: как это с основой?

Тогда пришел Милош Ржига, и он как раз дал мне возможность себя проявить. Дал мне те самые, хочу сказать, страшные 14 секунд против «Локомотива», которые я запомнил на всю жизнь. Помню, как Милош крикнул – иди, молодой. Я подъехал на вбрасывание: мы его проиграли. Я повернул голову, а Сергей Мозякин уже аплодирует трибуне.

Был плей-офф, крупная победа. В голове крутилось – помогите, – сказал защитник «Спартака».