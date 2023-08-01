Рукавишников о «Спартаке»: «В команде я надолго, надеюсь. Хотелось бы не просто пошуметь, а выполнить самую высокую задачу!»

Роман Рукавишников рассказал о своих ожиданиях от выступлений за «Спартак».

31-летний защитник подписал с московским клубом контракт на 2 года.

– Этим летом « » усилило много известных игроков, и команда нуждалась в таком опытном и надежном защитнике, как ты. Чувствуешь, что можешь выйти здесь на лидирующие роли и пошуметь со «Спартаком» в новом сезоне?

– Хотелось бы не просто пошуметь, а выполнить самую высокую задачу! Любой игрок хочет выйти на лидерские роли, и я не исключение – но в команде здоровая конкуренция, которая сделает нас только лучше и сильнее.

Конечно, все зависит от нас самих, нужно доказывать не только словом, но и делом. Передо мной, как и всеми игроками, стоит задача помочь команде – и если мы будем делать все для победы в каждой игре, то и самая высшая цель окажется достижимой.

– Ты родом из Москвы, но последние десять лет провел в Санкт-Петербурге и Казани. Не хотелось ли еще раньше вернуться в свой родной город?

– Это хоккейная жизнь, поверьте, я совсем не любитель менять команды. Но если я играю за команду, то становлюсь и ее фанатом, хочу во всем приносить ей пользу – поэтому надеюсь, что в «Спартаке» я надолго!

Я рад вернуться в город, который знаю, здесь мои родственники и много друзей. Даже сейчас, на сборах произошла очень приятная для меня встреча – сюда же в Пересвет приехала детская команда моей родной школы «Русь», вместе с воспитавшим меня тренером Александром Анатольевичем Головкиным, очень тепло пообщались, – сказал .