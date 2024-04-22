Рейнджерс – Вашингтон: прогноз на второй матч 24 апреля 2024, НХЛ, плей-офф

Теги Рейнджерс Вашингтон Кубок Стэнли НХЛ Ставки на спорт Ставки на хоккей Хоккей

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+1), ТМ 5,5

Счет в серии 1 – 0 (4 : 1)

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«Рейнджерс» отчасти повезло, что его соперниками в первом раунде стали «Вашингтон Кэпиталз», которые пока выглядят самой слабой командой плей-офф. Гораздо сложнее пришлось бы в сериях против «Питтсбург Пингвинз» или «Филадельфии Флайерз». Первый матч команды начали осторожно, будто привыкая к новому турниру. Всего 11 бросков по воротам на двоих в первом периоде. Были и удаления, но они ни к чему не приводили, хотя атаки хозяев смотрелись опаснее. Кто бы мог подумать, что счет откроет дебютант «Рейнджерс» Мэтт Ремпе. Четвертое звено провело отличную атаку, и нападающий бросал практически в пустые ворота. Спустя две минуты счет был уже 3 : 0 в пользу «синерубашечников». Не обошлось без гола Артемия Панарина, который отличился впервые за 17 игр плей-офф. Несмотря на то, что «Вашингтон» смог тут же отквитать одну шайбу, усомниться в своем превосходстве «Рейнджерс» не позволили. Четвертая шайба была забита в пустые ворота. Что же Александр Овечкин? Россиянин впервые в матчах Кубка Стэнли не смог нанести ни одного броска по воротам соперника. Но он уверен, что вторая игра пойдет по другому сценарию. Букмекеры на нее предлагают следующие коэффициенты.

  • победа «Нью-Йорк Рейнджерс» — от 1,67 (Pari) до 1,70 (BetBoom)
  • победа «Вашингтон Кэпиталз» — от 4,01 (BetBoom) до 4,42 (Olimpbeti)

Где смотреть второй матч Рейнджерс – Вашингтон

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Рейнджерс – Вашингтон
Дата проведения
24 апреля, 02.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео
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