Рейнджерс – Вашингтон где смотреть второй матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 24 апреля
В среду, 24 апреля, сыграют Рейнджерс и Вашингтон во втором матче 1-го раунда Кубка Стэнли.
Угадывайте счет матчей и получайте бонусы🏒🏒🏒
- Игра пройдет на стадионе «Madison Square Garden».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Рейнджерс – Вашингтон
- Начало матча запланировано на 02:00 по московскому времени.
Последние матчи Рейнджерс
- Рейнджерс – Вашингтон : 4 – 1
- Рейнджерс – Оттава : 4 – 0
- Рейнджерс – Айлендерс : 3 – 2
- Рейнджерс – Филадельфия : 1 – 4
- Айлендерс – Рейнджерс : 4 – 2
Последние матчи Вашингтон
- Рейнджерс – Вашингтон : 4 – 1
- Филадельфия – Вашингтон : 1 – 2
- Вашингтон – Бостон : 2 – 0
- Вашингтон – Тампа-Бэй : 4 – 2
- Баффало – Вашингтон : 4 – 2
Прогноз на второй матч Рейнджерс – Вашингтон
Угадывайте счет матчей и получайте бонусы🏒🏒🏒