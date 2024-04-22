Глотов о финале Кубка Гагарина: «СКА должен был там находиться, поэтому тяжело смотреть матчи»

Василий Глотов высказался о финале Кубка Гагарина.

26-летний форвард СКА набрал в плей-офф 10 (5+5) очков в 10 матчах. Команда из Санкт-Петербурга уступила «Автомобилисту» во втором раунде плей-офф со счетом 1-4.

– Как оцените сезон СКА и свой лично?

– Для меня прогресс был. Команда – неудовлетворительно.

– Какую бы оценку поставили себе?

– Ой, это вопрос для журналистов, тренеров. Просто сделал шаг вперед. Надо двигаться дальше.

– Следите за финалом Кубка Гагарина?

– Счет смотрю. Мне тяжело смотреть пока матчи. Хочется там находиться, а мы проиграли. Считаю, мы должны были там находиться, поэтому тяжело смотреть, – заявил Василий Глотов.

Третий матч серии между «Локомотивом» и «Металлургом» состоится сегодня, 22 апреля, в Ярославле. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.