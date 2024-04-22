Глотов о финале Кубка Гагарина: «СКА должен был там находиться, поэтому тяжело смотреть матчи»

Теги Металлург Мг Локомотив СКА КХЛ Кубок Гагарина Василий Глотов Хоккей

Василий Глотов высказался о финале Кубка Гагарина.

26-летний форвард СКА набрал в плей-офф 10 (5+5) очков в 10 матчах. Команда из Санкт-Петербурга уступила «Автомобилисту» во втором раунде плей-офф со счетом 1-4.

– Как оцените сезон СКА и свой лично?

– Для меня прогресс был. Команда – неудовлетворительно.

– Какую бы оценку поставили себе?

– Ой, это вопрос для журналистов, тренеров. Просто сделал шаг вперед. Надо двигаться дальше.

– Следите за финалом Кубка Гагарина?

– Счет смотрю. Мне тяжело смотреть пока матчи. Хочется там находиться, а мы проиграли. Считаю, мы должны были там находиться, поэтому тяжело смотреть, – заявил Василий Глотов.

Третий матч серии между «Локомотивом» и «Металлургом» состоится сегодня, 22 апреля, в Ярославле. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

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11 комментариев
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Будь по проще
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Наверное вам кто-то помешал.
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Ну НХЛ глянь
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Вы на своем месте)
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"Считаю, мы должны были там находиться, поэтому тяжело смотреть." (с) Что значит должны? Очередной бред. Авто и Трактор играли в 1/2, но что-то не слышно от них про игру в финале. В СКА не только тренер охреневший, но и хоккеисты тоже. С чего вы там должны быть то, с такой бестолковой игрой?
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Да...после вылета в четвертьфинале ,Глотов мечтает о финале.Не у того тренера играешь.
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СКА мешали все кто хотел быть в финале, но к сожалению для Глотова оказались те кто был сильнее по игре, а не по ресурсам
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СКА мешали все кто хотел быть в финале, но к сожалению для Глотова оказались те кто был сильнее по игре, а не по ресурсам
+1
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Ромка ещё больше страдает -он уже перстни чемпионские изготовил,а тут такой чёрт-побери.
+1
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+1
Думаю, что после вылета СКА из Кубка Гагарина - команда должна автоматически попадать в розыгрыш Кубка Стэнли (за 800 матчей можно и в финал конференции). Если же команда вылетает из розыгрыша Кубка Стэнли, то сразу на ЧМ. Если уж и ЧМ не удается выиграть, то команда прямо летит в Минск на суперсерию.
Раз - два, взяли!
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Ответ Алексей Тор
Наверное вам кто-то помешал.
Судьи, коментаторы и новая арена.
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