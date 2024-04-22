«Куньлунь» продолжит играть в Мытищах в следующем сезоне (ТАСС)

Теги КХЛ Арена-Мытищи Куньлунь Ред Стар ТАСС Хоккей

Китайский «Куньлунь» продолжит играть в подмосковных Мытищах.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

«Сегодня «Куньлунь Ред Стар» уведомит КХЛ, что еще один сезон будет играть в Мытищах Московской области», – сообщил источник.

Китайский клуб был основан в 2016 году. До 2020 года «Куньлунь» проводил домашние матчи в Пекине, Шанхае и Шэньчжэне, с 2020 года команда играет в Мытищах.

По итогам регулярного чемпионата-2023/24 клуб занял девятое место в таблице Западной конференции и не вышел в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

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19 комментариев
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Кунлунь - самое тупейшее решение руководителей кхл, за всю историю лиги! Причем руководство меняется, а кунлунь все еще существует 🤦🏻‍♂️
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+30
Пусть уже в Атлант переименовываются)
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Ответ paster_bibo
А он вообще планирует в Китай вернуться? Есть какая то инфа по данному вопросу?
Не вернётся уже. Китаю он не нужен вовсе. Отношение к Куньлуню вполне наглядно продемонстрировала недавно федерация хоккея Китая, не вызвав ни одного игрока оттуда на олимпийский отбор, хотя у Куньлуня было окно без игр в КХЛ в этот период.
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+11
Мы Ти Щи , так наверное правильней
+10
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+9
Ответ bailen
Кунлунь - самое тупейшее решение руководителей кхл, за всю историю лиги! Причем руководство меняется, а кунлунь все еще существует 🤦🏻‍♂️
Куньлунь в Китае это ещё куда ни шло, но Куньлунь в Мытищах это полное извращение. Таким образом можно и Амур отправить играть в какое-нибудь Тосно, и Торпедо в какой-нибудь Оренбург.
+8
0
+8
А он вообще планирует в Китай вернуться? Есть какая то инфа по данному вопросу?
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+7
Не нужно ковырять мозги, назовите ужо Атлант и наберите русских игроков. Будем на них ходить на арену.
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Лучше бы Химик возродили или Атлант - у них хоть история есть. Или вообще Новокузнецк, согласен даже на Молот-Прикамье)
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Куньлунь — под списание.
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Так скоро Китай присоеденит к себе Мытищи.
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Ответ paster_bibo
А он вообще планирует в Китай вернуться? Есть какая то инфа по данному вопросу?
Я думаю, что нет. Захотели бы , давно играли в Пекине!
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Пусть в ВХЛ играют тогда, никому не нужный клуб
+3
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+2
И это будет последний год Куньлуня! А пока клоунада продолжается)))
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А в Вильнюсе в субботу будут играть? На ЧМ 1Б дививизион.
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Интересно кто сей проект проплачивает? Лучше бы эти деньги в детский хоккей пустили.
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Цирковое шоу маст го он.
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ну Мытищи +- почти Китай (нет)
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Ответ Вадим Сидоров
Лучше бы Химик возродили или Атлант - у них хоть история есть. Или вообще Новокузнецк, согласен даже на Молот-Прикамье)
КТо ими займётся, откуда деньги?
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