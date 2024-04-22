«Куньлунь» продолжит играть в Мытищах в следующем сезоне (ТАСС)

Китайский «Куньлунь» продолжит играть в подмосковных Мытищах.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

«Сегодня « » уведомит КХЛ, что еще один сезон будет играть в Мытищах Московской области», – сообщил источник.

Китайский клуб был основан в 2016 году. До 2020 года «Куньлунь» проводил домашние матчи в Пекине, Шанхае и Шэньчжэне, с 2020 года команда играет в Мытищах.

По итогам регулярного чемпионата-2023/24 клуб занял девятое место в таблице Западной конференции и не вышел в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.