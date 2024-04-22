«Витязь» продлил контракт с 35-летним Галузиным на год. «Рад остаться, есть куда расти вместе с командой»

Теги Витязь КХЛ Владимир Галузин Хоккей

Владимир Галузин подписал новый контракт с «Витязем» на год.

В регулярном чемпионате 35-летний форвард набрал 17 (6+11) очков в 49 матчах за подмосковную команду.

Для Галузина следующий сезон станет третьим в составе «Витязя».

«Я очень рад остаться в клубе, эмоции только положительные! Есть к чему стремиться и куда расти вместе с командой, хочется выполнить задачи, которые не удалось достичь в прошлом сезоне!

Сейчас я провожу время дома с семьей в Нижнем Новгороде, мы уже успели съездить на море, возможно, в конце июня еще удастся выбраться.

В ближайшее время начну готовиться к новому сезону, потому что в этом году получился большой промежуток отдыха.

План подготовки: два раза в неделю лед и три раза зал, такой план у меня на протяжении всего лета. В Нижнем Новгороде много ФОКов, в одном из них собираются все хоккеисты и так из года в год все готовятся.

Уже жду новый сезон в «Витязе»!» – сказал нападающий «Витязя» Владимир Галузин.

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3 комментария
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Было бы лет поменьше взяли в родноеТорпедо.
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+3
Ответ Алексей Тор
Было бы лет поменьше взяли в родноеТорпедо.
Уж лучше он бы играл, чем Гош-Гош недоделанный...
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Ответ DimaNN
Уж лучше он бы играл, чем Гош-Гош недоделанный...
Гош--Гош в комплекте .
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