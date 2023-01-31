Владимир Галузин: «16 команд должны играть в плей-офф, как в Суперлиге. С потолком зарплат появились сильные игроки в командах, которые борются за плей-офф»

высказался о формате плей-офф КХЛ и потолке зарплат.

– На ваш взгляд, нужна ли КХЛ реформа плей-офф? Перед Фонбет Матчем Звезд КХЛ в Челябинске президент лиги Алексей Морозов заявил, что рассматривается вариант, подразумевающий две группы со второго этапа Кубка Гагарина.

– Любые перемены – это что-то новое, интересное для болельщиков. Изменение формата плей-офф имеет право на жизнь.

Мое мнение – в плей-офф должны выходить 16 команд и играть друг с другом без деления на конференции, как во времена Суперлиги.

Но здесь, наверное, вопрос финансов и логистики. В лиге понимают, что время непростое, поэтому и хотят проводить первый раунд Кубка Гагарина по старой формуле.

– В текущем сезоне команды впервые сыграют по 68 матчей с одной паузой. Как вам такой календарь чемпионата?

– Чем больше матчей, тем лучше для любого спортсмена. Тренироваться – не самое радостное событие. Играть всегда интересней. Вообще можно сделать еще больше игр. Паузы выбивают из колеи. Мне нравится идти по дистанции ровно.

– После введения потолка зарплат уровень команд в КХЛ подравнялся, а конкуренция повысилась. Согласны?

– Да, есть такое. Раньше результаты некоторых матчей можно было предугадать. Сейчас каждый может обыграть каждого. Равное соперничество – это только в плюс.

Интересней играть, интересней смотреть. После введения потолка зарплат появились сильные игроки, которые едут в команды, которые борются за плей-офф, а раньше они играли всего в шести-семи клубах, – сказал нападающий « ».