Владимир Галузин: «За РПЛ не особо слежу, обычно смотрю матчи ведущих чемпионатов. «Барселоне» всегда симпатизировал»

Теги Витязь премьер-лига Россия Барселона Ла Лига КХЛ Владимир Галузин Роберт Левандовски Хоккей

Владимир Галузин высказался об игре Роберта Левандовски за «Барселону».

Хоккеист отметил, что всегда симпатизировал «Барселоне».

«В детстве я всегда играл в футбол и хоккей. Сейчас на разминке часто играем с мячом, те навыки очень пригодились (улыбается). 

На льду приходится играть не только клюшкой, но и где-то коньком пас пяткой приходится отдавать. Слежу за футболом, могу там что-то подсмотреть.

За Российской премьер-лигой не особо слежу, обычно смотрю матчи ведущих чемпионатов. Всегда симпатизировал «Барселоне». Правда, сейчас там небольшая перестройка.

Нужен ли команде Левандовски? В Испании другой футбол, чем в Германии. Возможно, до конца не адаптировался к чемпионату, да и возраст сказывается, наверное. Часто бывает, что просто не твоя команда.

Думаю, руководство решит. Он может перейти в любой другой клуб Испании и начать забивать столько же, как в Германии», – сказал хоккеист «Витязя» Владимир Галузин.

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