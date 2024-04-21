Глотов о том, что Овечкин может побить рекорд Гретцки: «Наш человек будет лучшим снайпером в истории НХЛ – огромное достижение. Дай бог, чтобы все получилось»

Теги СКА Вашингтон Александр Овечкин НХЛ КХЛ Василий Глотов Хоккей

Василий Глотов высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

На счету Овечкина 853 гола в НХЛ. До рекорда Гретцки – 41 шайба.

– Следите за НХЛ?

– Да, что-то по возможности смотрю.

– Как думаете, удастся ли Овечкину побить рекорд Гретцки?

– Да-да. Дай бог, чтобы все получилось, как можно скорее!

– Есть мнение, что когда Овечкин превзойдет достижение Гретцки, то это будет праздником для всей страны. Разделяете эту точку зрения?

– Да, конечно! Наш человек будет лучшим снайпером в истории НХЛ – это огромное достижение. Невероятное! – сказал форвард СКА.

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2 комментария
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имперские амбиции делают из людей идиотов. Овечкин уже давно американец
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Ответ Aleksandr1978
имперские амбиции делают из людей идиотов. Овечкин уже давно американец
Только идиоты могут поддерживать чьи-то имперские амбиции.
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