Глотов о том, что Овечкин может побить рекорд Гретцки: «Наш человек будет лучшим снайпером в истории НХЛ – огромное достижение. Дай бог, чтобы все получилось»
Василий Глотов высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.
На счету Овечкина 853 гола в НХЛ. До рекорда Гретцки – 41 шайба.
– Следите за НХЛ?
– Да, что-то по возможности смотрю.
– Как думаете, удастся ли Овечкину побить рекорд Гретцки?
– Да-да. Дай бог, чтобы все получилось, как можно скорее!
– Есть мнение, что когда Овечкин превзойдет достижение Гретцки, то это будет праздником для всей страны. Разделяете эту точку зрения?
– Да, конечно! Наш человек будет лучшим снайпером в истории НХЛ – это огромное достижение. Невероятное! – сказал форвард СКА.