Глотов о вылете СКА: «Хочется выигрывать. Для этого мне нужно подняться на еще одну ступеньку выше»

Теги СКА Автомобилист КХЛ Марат Хайруллин Василий Глотов Хоккей

Василий Глотов высказался о вылете СКА из плей-офф-2024.

Клуб из Санкт-Петербурга вылетел во втором раунде Кубка Гагарина, уступив «Автомобилисту» (1-4, 4:5 в пятом матче серии).

– Подведите итоги матча.

– Поражение.

– А итоги серии с «Автомобилистом» в целом?

– Поражение.

– Почему так получилось?

– Трудно сейчас сказать. Мы проиграли начало серии. Нужно будет детально все разобрать.

– Вы и Марат Хайруллин – одни из немногих игроков СКА, к которым нет никаких вопросов по самоотдаче и результату. Но остались ли у вас вопросы к себе?

– Мы хорошо играли, персонально начали второй раунд довольно удачно, однако во главе угла всегда стоит команда. У меня соревновательный дух, поэтому сейчас мне очень тяжело смотреть свою игру.

На самом деле, подход очень простой: если мы проиграли 4:5, значит, нам, лидерам, нужно было забивать больше. Понимаю, что это звучит банально. Хочется выигрывать, для этого мне нужно подняться на еще одну ступеньку выше, – сказал форвард СКА Василий Глотов.

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чтобы выигрывать нужно уйти из СКА.
+6
0
+6
Ага йосий тебя поднимет на ступеньку ...
+1
0
+1
Глотов , меняй команду под любым предлогом , пока там Ротен кубка вам не видать , запомни эти слова и подумай , как игрок ты отличный ,любая команда тебя возьмёт , думай пока есть время
+1
0
+1
– Подведите итоги матча.
– Поражение.
– А итоги серии с «Автомобилистом» в целом?
– Поражение.
– Почему так получилось?
– Трудно сейчас сказать.

Тарантиновские диалоги
+3
-3
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий