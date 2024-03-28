Глотов о вылете СКА: «Хочется выигрывать. Для этого мне нужно подняться на еще одну ступеньку выше»

Василий Глотов высказался о вылете СКА из плей-офф-2024.

Клуб из Санкт-Петербурга вылетел во втором раунде Кубка Гагарина, уступив « » (1-4, 4:5 в пятом матче серии).

– Подведите итоги матча.

– Поражение.

– А итоги серии с «Автомобилистом» в целом?

– Поражение.

– Почему так получилось?

– Трудно сейчас сказать. Мы проиграли начало серии. Нужно будет детально все разобрать.

– Вы и – одни из немногих игроков СКА, к которым нет никаких вопросов по самоотдаче и результату. Но остались ли у вас вопросы к себе?

– Мы хорошо играли, персонально начали второй раунд довольно удачно, однако во главе угла всегда стоит команда. У меня соревновательный дух, поэтому сейчас мне очень тяжело смотреть свою игру.

На самом деле, подход очень простой: если мы проиграли 4:5, значит, нам, лидерам, нужно было забивать больше. Понимаю, что это звучит банально. Хочется выигрывать, для этого мне нужно подняться на еще одну ступеньку выше, – сказал форвард Василий Глотов.