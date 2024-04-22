Бостон – Торонто: прогноз на второй матч 23 апреля 2024, НХЛ, плей-офф

Теги Торонто Бостон Кубок Стэнли НХЛ Ставки на спорт Ставки на хоккей Хоккей

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (0), ТБ 5,5

Счет в серии 1 – 0 (5 : 1)

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В первом матче серии все прошло так, как и ожидалось. Можно вечно смотреть на то, как горит огонь, течет вода, и как «Торонто Мейпл Лифс» из раза в раз наступает на одни и те же грабли. Да, пока это только первый матч серии, но насколько же «Бостон Брюинз» выглядят намного более кубковой командой. После пропущенных шайб камера раз за разом выхватывало лицо Остона Мэттьюса, который в регулярном сезоне добился умопомрачительного результата, забросив 69 шайб. Вот только в плей-офф это никакого значения не имеет. Хоккеисты «Торонто» больше бросали по воротам, создавали опасные моменты, только привело это только к единственной заброшенной шайбе Давида Кемпфа в начале третьего периода при счете 0 : 4. К слову, Давид Пастрняк тоже не проявил себя, за исключением пятой шайбы, когда он ассистировал Тренту Фредерику, тот забрасывал уже в пустые ворота. Героем первого матча стал Джейк Дебраск, на счету которого две заброшенных шайбы и одна голевая передача. Первый свой момент он реализовал после удаления Меттьюса. При таком положении дел серия может завершиться довольно быстро. Коэффициенты букмекеров на второй матч.

  • победа «Бостон Брюинз» — от 2,20 (Pari) до 2,23 (Бетсити)
  • победа «Торонто Мейпл Лифс» — от 2,80 (BetBoom, Pari) до 2,91 (Olimpbet)

Где смотреть второй матч Бостон – Торонто

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Бостон – Торонто
Дата проведения
23 апреля, 02.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео
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