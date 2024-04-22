Бостон – Торонто где смотреть второй матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 23 апреля
Во вторник, 23 апреля, сыграют Бостон и Торонто во втором матче 1-го раунда Кубка Стэнли.
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- Игра пройдет на стадионе «TD Garden».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Бостон – Торонто
- Начало матча запланировано на 02:00 по московскому времени.
Последние матчи Бостон
- Бостон – Торонто : 5 – 1
- Бостон – Оттава : 1 – 3
- Вашингтон – Бостон : 2 – 0
- Питтсбург – Бостон : 4 – 6
- Бостон – Каролина : 1 – 4
Последние матчи Торонто
- Бостон – Торонто : 5 – 1
- Тампа-Бэй – Торонто : 6 – 4
- Флорида – Торонто : 5 – 2
- Торонто – Детройт : 4 – 5
- Торонто – Нью-Джерси : 5 – 6
Прогноз на второй матч Бостон – Торонто
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