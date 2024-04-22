Макар сделал 50 передач в плей-офф НХЛ за 62 игры. Только 2 защитника в истории достигли этой отметки быстрее – Орр и Макиннис

Кэйл Макар сделал 50 передач в плей-офф НХЛ за 62 игры.

Защитник «Эвеланш» набрал 3 (1+2) балла за результативность в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с « » (6:7, 0-1).

На счету 25-летнего канадца стало 68 (17+51) очков в 62 играх в плей-офф за карьеру.

Только 2 защитника в истории лиги быстрее достигли отметки 50 передач в кубковых играх. Это Бобби Орр (за 59 игр) и (61).

Рекорд по общему числу ассистов в плей-офф для защитников принадлежит Рэю Бурку (139 в 214 играх). В топ-5 также входят Пол Коффи (137 в 194), Никлас Лидстрем (129 в 263), Макиннис (121 в 177) и Ларри Робинсон (116 в 227).