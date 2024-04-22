Макар вышел на чистое 1-е место среди защитников «Колорадо» по очкам в плей-офф (68), обогнав Озолиньша

Кэйл Макар вышел на 1-е место среди защитников «Колорадо» по очкам в плей-офф.

Защитник «Эвеланш» набрал 3 (1+2) балла за результативность в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с « » (6:7, 0-1).

На счету 25-летнего канадца стало 68 (17+51) очков в 62 играх в плей-офф за карьеру.

Он стал самым результативным защитником в кубковой истории « » и « », обогнав (65 очков в 82 играх, 18+47).

Среди всех игроков франшизы вышел на 7-е место, обогнав Габриэля Ландескуга (67 в 69, 29+40).

Выше идут Джо Сакик (188 в 172, 84+104), Петер Форсберг (159 в 140, 58+101), Нэтан Маккиннон (102 в 78, 45+57, сегодня – 1+1), Микко Рантанен (89 в 71, 30+59, сегодня – 0+2), Петер Штястны (81 в 64, 24+57) и Милан Гейдук (76 в 112, 34+42).