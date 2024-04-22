Макар вышел на чистое 1-е место среди защитников «Колорадо» по очкам в плей-офф (68), обогнав Озолиньша

Теги Кубок Стэнли Колорадо Сандис Озолиньш НХЛ Квебек рекорды Виннипег Кэйл Макар Хоккей

Кэйл Макар вышел на 1-е место среди защитников «Колорадо» по очкам в плей-офф.

Защитник «Эвеланш» набрал 3 (1+2) балла за результативность в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Виннипегом» (6:7, 0-1). 

На счету 25-летнего канадца стало 68 (17+51) очков в 62 играх в плей-офф за карьеру.

Он стал самым результативным защитником в кубковой истории «Колорадо» и «Квебека», обогнав Сандиса Озолиньша (65 очков в 82 играх, 18+47). 

Среди всех игроков франшизы Макар вышел на 7-е место, обогнав Габриэля Ландескуга (67 в 69, 29+40). 

Выше идут Джо Сакик (188 в 172, 84+104), Петер Форсберг (159 в 140, 58+101), Нэтан Маккиннон (102 в 78, 45+57, сегодня – 1+1), Микко Рантанен (89 в 71, 30+59, сегодня – 0+2), Петер Штястны (81 в 64, 24+57) и Милан Гейдук (76 в 112, 34+42). 

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5 комментариев
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Ответ Ответ года
Будет 200+ очков за карьеру?
Главное стабильно в плэйофф попадать, ну и лошадиное здоровье
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Ответ Ответ года
Будет 200+ очков за карьеру?
Среди защитников такое ещё никому не удавалось (рекорд у Коффи - 196 в 194 матчах), так что очень вероятно, что нет; однако, в топ-10 должен войти - где-нибудь возле Ларри Робинсона (144 в 227).
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Будет 200+ очков за карьеру?
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Ответ Molzahn
Среди защитников такое ещё никому не удавалось (рекорд у Коффи - 196 в 194 матчах), так что очень вероятно, что нет; однако, в топ-10 должен войти - где-нибудь возле Ларри Робинсона (144 в 227).
144 выглядит заниженным ожиданием. В районе Кучерова (161) или даже Фёдорова (176) теоретически может оказаться по итогу. При множестве "если", конечно. (здоровье, роль в команде, сила команды и проч)
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