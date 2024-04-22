Кучеров вышел на чистое 22-е место в истории НХЛ по очкам в плей-офф (161). Он обошел Хоу, Босси, Бобби Смита и Макинниса

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Никита Кучеров вышел на чистое 22-е место в истории НХЛ по очкам в плей-офф.

Форвард «Тампы» сделал результативную передачу в первой игре серии первого раунда Кубка Стэнли против «Флориды» (2:3, 0-1). 

На счету 30-летнего россиянина 161 (53+108) очко в 143 играх в плей-офф за карьеру. 

В списке лучших бомбардиров в истории розыгрышей Кубка Стэнли он вышел на чистое 22-е место. Кучеров опередил Горди Хоу (160 баллов в 157 играх, 68+92), Майка Босси (160 в 129, 85+75), Бобби Смита (160 в 184, 64+96) и Эла Макинниса (160 в 177, 39+121). 

На 21-м месте идет Дени Потвен (164 в 185, 56+108), на 20-м – Петер Форсберг (171 в 151, 64+107). 

Среди действующих игроков Кучерова опережают только Сидни Кросби («Питтсбург», 201 в 180, 71+130, делит 5-е место в общем зачете) и Евгений Малкин («Питтсбург», 180 в 177, 67+113, делит 14-е место).

Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки (382 в 208, 122+260). 

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4 комментария
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Лидеры по очкам в ПО среди RW:

1. Яри Курри - 233
2. Гленн Андерсон - 214
3. Яромир Ягр - 201
4. Бретт Халл - 190
5. НИКИТА КУЧЕРОВ - 161

🔝 Рекорды ПО среди RW, которые уже принадлежат Кучу:

1. Передачи в большинстве - 50
2. Первые передачи в большинстве - 30

Что можно забирать до конца карьеры?

1. Очки в ПП: Босси - 76, Куч - 69
2. Передачи: Курри - 127, Куч - 108
3. Первые передачи: Андерсон - 80, Куч - 67
4. Вторые передачи: Ягр - 56, Куч - 41.
+7
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А еще сколько будет ого го,карьера на пике,возраст самый раз,главное чтоб команда не подкачала,а то в последнее время наблюдается спад у команды,временно это или закономерный процесс покажет только время
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Куч красава!
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