Кучеров вышел на чистое 22-е место в истории НХЛ по очкам в плей-офф (161). Он обошел Хоу, Босси, Бобби Смита и Макинниса

Никита Кучеров вышел на чистое 22-е место в истории НХЛ по очкам в плей-офф.

Форвард « » сделал результативную передачу в первой игре серии первого раунда Кубка Стэнли против «Флориды» (2:3, 0-1).

На счету 30-летнего россиянина 161 (53+108) очко в 143 играх в плей-офф за карьеру.

В списке лучших бомбардиров в истории розыгрышей Кубка Стэнли он вышел на чистое 22-е место. Кучеров опередил (160 баллов в 157 играх, 68+92), (160 в 129, 85+75), Бобби Смита (160 в 184, 64+96) и (160 в 177, 39+121).

На 21-м месте идет Дени Потвен (164 в 185, 56+108), на 20-м – Петер Форсберг (171 в 151, 64+107).

Среди действующих игроков Кучерова опережают только Сидни Кросби («Питтсбург», 201 в 180, 71+130, делит 5-е место в общем зачете) и («Питтсбург», 180 в 177, 67+113, делит 14-е место).

Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки (382 в 208, 122+260).