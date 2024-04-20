У россиян 5 «Арт Россов» – у Кучерова и Малкина по 2, у Овечкина – 1. Столько же у чехов – 5 у Ягра. У канадцев – 91 трофей

Российские игроки 5 раз становились лучшими бомбардирами регулярки НХЛ.

стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата – 144 (44+100) очка в 81 матче. Форвард « » выиграл «Арт Росс Трофи» во второй раз в карьере.

Кучеров догнал по числу выигранных бомбардирских гонок за карьеру в НХЛ и делит с ним первое место среди россиян. Форвард «Питтсбурга» завоевал «Арт Росс» в сезоне-2008/09 и 2011/12.

Таким образом, российские игроки на данный момент завоевали 5 «Арт Россов» – по 2 у Малкина и Кучерова, еще один у (в 2004 году). Столько же у Чехии – все 5 трофеев завоевал Яромир Ягр. Рекорд принадлежит канадцам – 91 трофей.

Рекорд по числу выигранных «Арт Россов» принадлежит Уэйну Гретцки (10). Среди действующих игроков лидирует Коннор Макдэвид (5).