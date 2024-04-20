У россиян 5 «Арт Россов» – у Кучерова и Малкина по 2, у Овечкина – 1. Столько же у чехов – 5 у Ягра. У канадцев – 91 трофей

Теги рейтинги Питтсбург Тампа-Бэй Вашингтон Эдмонтон Яромир Ягр Евгений Малкин Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Никита Кучеров Коннор Макдэвид Хоккей

Российские игроки 5 раз становились лучшими бомбардирами регулярки НХЛ.

Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ – 144 (44+100) очка в 81 матче. Форвард «Тампы» выиграл «Арт Росс Трофи» во второй раз в карьере. 

Кучеров догнал Евгения Малкина по числу выигранных бомбардирских гонок за карьеру в НХЛ и делит с ним первое место среди россиян. Форвард «Питтсбурга» завоевал «Арт Росс» в сезоне-2008/09 и 2011/12. 

Таким образом, российские игроки на данный момент завоевали 5 «Арт Россов» – по 2 у Малкина и Кучерова, еще один у Александра Овечкина (в 2004 году). Столько же у Чехии – все 5 трофеев завоевал Яромир Ягр. Рекорд принадлежит канадцам – 91 трофей.

Рекорд по числу выигранных «Арт Россов» принадлежит Уэйну Гретцки (10). Среди действующих игроков лидирует Коннор Макдэвид (5). 

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13 комментариев
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Овечкин дебютировал только в 2005 году!
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Ягр мощь конечно. Он один завоевал столько сколько все российские игроки. Ну ему и положено, всё-таки артроз и по старости приходит (глупая шутка). Ягр - отец!
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Ягр монстр, конечно... Ничего, наши своё помаленьку берут
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Малкин был очень крут, взять 2 арта во времена Кросби и Овечкина
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Ого, Овечкин уже с Арт Россом приехал в лигу, получается)
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+1
Ответ jurgenz
Ого, Овечкин уже с Арт Россом приехал в лигу, получается)
Да, выдали авансом))
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Первый Арт Росс у Ягра немного фальшивый. Они с Линдросом одинаково очков набрали, да Яромир забросил на 4 шайбы больше, но Эрик две игры пропустил, а чех сыграл все 48. По среднему количеству очков канадец лучше
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И вопрос по статье назрел. Откуда у канадцев 91 трофей Арта Росса, если этот приз вручается с сезона 1947/1948? Т.е. меньше 80 лет.
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Ответ Товарищ Бразаускас
Ягр монстр, конечно... Ничего, наши своё помаленьку берут
Понятно, что он был хорош, но именно этот факт показывает насколько хорош. И он не центр
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Ответ Тагир Аминов
Малкин был очень крут, взять 2 арта во времена Кросби и Овечкина
При этом есть чувство, что Малкин не до конца раскрыл свой потенциал.
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Ответ _sergus_
При этом есть чувство, что Малкин не до конца раскрыл свой потенциал.
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