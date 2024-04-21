Пол Морис: «Куликов сейчас играет в лучший хоккей за всю карьеру. Он отлично сыгрался в паре с Экманом-Ларссоном»

Теги травмы Флорида Пол Морис НХЛ Дмитрий Куликов Оливер Экман-Ларссон Спорт-Экспресс Хоккей

Пол Морис оценил игру защитника «Флориды» Дмитрия Куликова.

– Что добавил для «Флориды» в этом сезоне вернувшийся в команду после многолетних путешествий по другим клубам Дмитрий Куликов?

– Мне нравится нынешняя игра Дмитрия больше, чем когда-либо. Он играл у меня в «Виннипеге», и он тогда только восстановился после серьезной травмы спины, с которой играл в «Баффало».

В «Джетс» мы дошли до финала конференции, и он был большой частью этого похода. Затем снова были проблемы со здоровьем. Но думаю, что сейчас Куликов играет в лучший хоккей за всю карьеру.

Один специфический момент, в котором он точно сделал нашу команду лучше, – это меньшинство. В прошлом сезоне этот компонент был нашим слабым звеном. В этом все перевернулось. Когда команда оказывается способна из нижней десятки в лиге по игре в меньшинстве за один сезон забраться в топ-10 – это однозначно большая заслуга человека, который пришел в межсезонье и постоянно выходит при четыре на пять.

Он мощно играет у бортов, он отлично сыгрался в паре с Экманом-Ларссоном по стилю игры. Оба отлично двигают шайбу. Я вообще большой поклонник ветеранов, когда дело доходит до плей-офф. Опыт в таких матчах играет настолько больше в плюс, чем возраст – в минус! – сказал главный тренер «Флориды» Пол Морис.

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