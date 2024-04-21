Рэпер T-Killah о погоне Овечкина за Гретцки: «Всей Россией ждем, чтобы наш хоккеист стал лучшим в мире. Его рекорд будет подарком для нашей истории»

Теги Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ музыка Родина Медиа «T-Killah» Александр Тарасов Хоккей

Рэпер T-Killah высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Мы все ждем момента, когда он все-таки побьет рекорд Гретцки. Хорошо, что ему удалось раскидаться в последних матчах, потому что старт сезона у него был не совсем результативным.

Мы с Сашей периодически переписываемся, я подбадриваю его, он тоже мне может пожелать удачи в каких-то моих начинаниях.

Хорошо, что «Вашингтон» хоть и не без проблем, но вышел в плей-офф. Хочется, чтобы помимо рекорда Саша во второй раз стал обладателем Кубка Стэнли. Но, что касается рекорда Гретцки, то думаю, что мы всей Россией ждем, чтобы наш хоккеист стал лучшим в мире.

Россия и так им гордится, но его рекорд будет подарком для всей нашей истории. Но пока забегать вперед не хочется, Саша тоже этого не любит. Он просто делает свое дело. Однако все предпосылки к тому, что рекорд Гретцки падет, имеются», – сказал рэпер и президент медиафутбольного клуба «Родина Медиа» Александр Тарасов, известный под псевдонимом T-Killah.

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15 комментариев
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Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки, он станет лучшим снайпером в истории НХЛ, а не лучшим хоккеистом в мире. Рэпер видимо не знает, что по мимо шайб есть еще ассисты, а по ним у Уэйна будет вечный рекорд.
+40
-10
+30
Ответ Ovi174
Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки, он станет лучшим снайпером в истории НХЛ, а не лучшим хоккеистом в мире. Рэпер видимо не знает, что по мимо шайб есть еще ассисты, а по ним у Уэйна будет вечный рекорд.
Этот рэпер не то что о хоккее ничего не знает,он,по всей видимости ,не знает даже сколько нот в октаве.
+14
-4
+10
Как легко связывают далекие от спорта люди количество голов, шайб со званием лучшего в истории. Далеко он не лучший, аналогично Роналду, побившему рекорд по забитым мячам
+8
-2
+6
Рэпер T-Killah-кто ты?
+2
0
+2
Ответ Ovi174
Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки, он станет лучшим снайпером в истории НХЛ, а не лучшим хоккеистом в мире. Рэпер видимо не знает, что по мимо шайб есть еще ассисты, а по ним у Уэйна будет вечный рекорд.
ну репер он. можно же скидку сделать
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+2
Бездарный мажор,единственный его скилл ,это примазываться к успехам.
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Меня всегда поражает желание таких вот комментаторов говорить за всех. Люди с пенсиями по 15 тысяч и туалетами на улицах ждут-недождутся рекорда Овечкина!
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Ответ Ovi174
Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки, он станет лучшим снайпером в истории НХЛ, а не лучшим хоккеистом в мире. Рэпер видимо не знает, что по мимо шайб есть еще ассисты, а по ним у Уэйна будет вечный рекорд.
Я Вам больше скажу, что T-Killah и в своей стезе (рэпе) мало чего знает. Его даже сложно поставить на одну ступень с некими Витей АК-47 или рэпером Сявой.
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Ответ Чёрный тюльпан
Я Вам больше скажу, что T-Killah и в своей стезе (рэпе) мало чего знает. Его даже сложно поставить на одну ступень с некими Витей АК-47 или рэпером Сявой.
ну давай начнем с того, что он не рэпер, а пишет обычную попсу. Если раньше были прикольные песни, то сейчас его репертуар больше рассчитан на зумеров. Коллаб с Миа Бойка тому пример
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Ответ Ovi174
Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки, он станет лучшим снайпером в истории НХЛ, а не лучшим хоккеистом в мире. Рэпер видимо не знает, что по мимо шайб есть еще ассисты, а по ним у Уэйна будет вечный рекорд.
этот персонаж просто хайпует на теме. но меня печалит другая вещь: Овечкин почти всю карьеру провёл за рубежом. это показатель огромной проблемы и даже трагедии России - большим талантам даже в хоккее в ней тесно, потолок развития ограничен.
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