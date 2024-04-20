Сергей Толчинский: «Россияне всегда на ведущих ролях в НХЛ. Это доказывает то, что Россия – самая настоящая хоккейная страна»

Сергей Толчинский назвал Россию хоккейной страной из-за успехов игроков в НХЛ.

– Как оцените выступление российских хоккеистов в регулярном чемпионате ?

– Российские хоккеисты в НХЛ всегда играют на ведущих ролях: и вратари, и нападающие, и защитники.

Это доказывает то, что у нас отличная школа и то, что Россия – самая настоящая хоккейная страна.

– Кто для вас фаворит Кубка Стэнли?

– Я не слишком пристально слежу за НХЛ, но мне очень нравится игра « ».

Сложно дать прогноз, потому что в этой лиге все очень непредсказуемо, – сказал нападающий СКА Сергей Толчинский.