Сергей Толчинский: «Россияне всегда на ведущих ролях в НХЛ. Это доказывает то, что Россия – самая настоящая хоккейная страна»

Теги СКА Кубок Стэнли Колорадо НХЛ КХЛ Сергей Толчинский Хоккей

Сергей Толчинский назвал Россию хоккейной страной из-за успехов игроков в НХЛ.

– Как оцените выступление российских хоккеистов в регулярном чемпионате НХЛ?

– Российские хоккеисты в НХЛ всегда играют на ведущих ролях: и вратари, и нападающие, и защитники.

Это доказывает то, что у нас отличная школа и то, что Россия – самая настоящая хоккейная страна.

– Кто для вас фаворит Кубка Стэнли?

– Я не слишком пристально слежу за НХЛ, но мне очень нравится игра «Колорадо».

Сложно дать прогноз, потому что в этой лиге все очень непредсказуемо, – сказал нападающий СКА Сергей Толчинский.

8 комментариев
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Ответ Геннадий Тёкин
А что есть те кто считает нас не хоккейной страной?🤔
Конечно есть, читаешь на спортс и думаешь, ты из какой берлоги вылез.
+6
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+6
А что есть те кто считает нас не хоккейной страной?🤔
+6
-5
+1
непонятно только почему нам лимит навязывают, если мы хоккейная страна, игроки значит могут конкурировать и без лимита, но у нас почему-то считается, что все команды привозят слабых иностранцев, которые в последствии не дают играть более сильным игрокам хоккейной страны, парадоксально 🤔
+1
0
+1
в "хоккейных странах" лимиты не вводят и "сыновьям-бизнесменам" команды в управление не дают
+1
0
+1
Ответ Sever12
непонятно только почему нам лимит навязывают, если мы хоккейная страна, игроки значит могут конкурировать и без лимита, но у нас почему-то считается, что все команды привозят слабых иностранцев, которые в последствии не дают играть более сильным игрокам хоккейной страны, парадоксально 🤔
О силе нынешних легов говорит то,что лучший снайпер КХЛ в НХЛ за карьеру забросил шайб 20 или сколько там?)
+1
0
+1
Ответ Бронислав Каминский
О силе нынешних легов говорит то,что лучший снайпер КХЛ в НХЛ за карьеру забросил шайб 20 или сколько там?)
о силе нынешних не легов говорит то, что лучший бомбардир КХЛ (Гусев) в НХЛ не забросил шайб 20 а просто закурил , и щипачев тоже, а тут они супер ахиреные....
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А еще раньше мы были великой страной по космосу, по экономике..что там про гвозди говорила Матвиенко...помните. А еще и в области балета..и несокрушимая и легендарная за две недели взяла Берлин. Усе в прошлом и по всем статьям. Почему, все знают..десятый срок тому порукой и 88 процентов туда же. Обтекаем...с. Заграница нам поможет, в смысле мигранты с метлами поднимут с колен- такова политика.
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Сижу я как-то, братцы, с африканцем,
А он, представьте, мне и говорит:
В России, дескать, холодно купаться,
Поэтому здесь неприглядный вид.
Зато, говорю, мы делаем ракеты
И перекрыли Енисей,
А также в области балета,
Мы впереди, говорю, планеты всей,
Мы впереди планеты всей!..........Да были времена, а теперь мгновенья...Мэтьюза вам в команду. Или там Пастрняка какого нибудь.
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