Сергей Толчинский: «Россияне всегда на ведущих ролях в НХЛ. Это доказывает то, что Россия – самая настоящая хоккейная страна»
Сергей Толчинский назвал Россию хоккейной страной из-за успехов игроков в НХЛ.
– Как оцените выступление российских хоккеистов в регулярном чемпионате НХЛ?
– Российские хоккеисты в НХЛ всегда играют на ведущих ролях: и вратари, и нападающие, и защитники.
Это доказывает то, что у нас отличная школа и то, что Россия – самая настоящая хоккейная страна.
– Кто для вас фаворит Кубка Стэнли?
– Я не слишком пристально слежу за НХЛ, но мне очень нравится игра «Колорадо».
Сложно дать прогноз, потому что в этой лиге все очень непредсказуемо, – сказал нападающий СКА Сергей Толчинский.
А он, представьте, мне и говорит:
В России, дескать, холодно купаться,
Поэтому здесь неприглядный вид.
Зато, говорю, мы делаем ракеты
И перекрыли Енисей,
А также в области балета,
Мы впереди, говорю, планеты всей,
Мы впереди планеты всей!..........Да были времена, а теперь мгновенья...Мэтьюза вам в команду. Или там Пастрняка какого нибудь.