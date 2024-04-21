Кубок Стэнли. «Вашингтон» в гостях у «Рейнджерс», «Тампа» против «Флориды», «Ванкувер» примет «Нэшвилл»
«Рейнджерс» примут «Вашингтон» в рамках Кубка Стэнли.
«Флорида» встретится с «Тампой», «Виннипег» будет играть с «Колорадо», «Ванкувер» примет «Нэшвилл».
Первый раунд
- Дата проведения
- 21 апреля, 19.30, «FLA Live Arena»
Счет в серии: 0-0
- Дата проведения
- 21 апреля, 22.00, «Madison Square Garden»
Счет в серии: 0-0
- Дата проведения
- 22 апреля, 02.00, «MTS Centre»
Счет в серии: 0-0
- Дата проведения
- 22 апреля, 05.00, «Rogers Arena»
Счет в серии: 0-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
4 раза играли серию из максимальных 7 встреч ( 3 раза победа в серии за "Рейнджерс" 4:3, 2 раза за "Вашингтоном" 4:3 и 4:1).
В первых играх с "Рейнджерс" ( 5 матчей),
Овечкин забил 3 шайбы, 1-ю (21-ю), 13.04.2011, в равных составах 5*5, с передачи Александра Сёмина,
2 - ю (31 - ю) 02.05.2013, в большинстве 5* 4, с передачи Майка Грина, 3 - ю ( 34 - ю), 30.04.2015, открыл счёт в матче 6 - й раз, в большинстве 5* 4, с передачи Джона Карлсона, сделал 3 передачи, + 3, "Вашингтон" произвёл 145 бросков из них Овечкин 31 бросок.
В первых матчах с "Рейнджерс" признавался 1 раз первой звездой (дома) , 2 раза второй звездой матча (по разу дома и в гостях).
Из пяти первых встреч у "Вашингтона" 3 победы (2 дома и одна в гостях), у " Рейнджерс" 2 победы (по одной дома и в гостях).
Овечкину забить, команде победить.
Всем нашим хорошей игры, а Ови шайбу!!’
У Куча элитные показатели в ПО
142 матча - 160 очков (53+107) +38 полезность
Если Тампа задержится в этом ПО подольше, то Куч может опять 25-30 очков набрать, а уже в следующем сезоне перевалит за 200 очков в ПО, а 200 очков в ПО набрали только 6 человек в истории
Овечкину осталось забить 7 голов в ПО , и он будет в топ10 по голам в ПО за всю историю (сейчас 72 гола) на 10 месте Жан Беливо 79 голов
У Васи на данный момент 65 побед в ПО, 12 место в истории , надо одержать 6 побед, и он будет в топ10 по победам в ПО в истории
Не могу объяснить. Не логично.
Ovi-McMichael-Oshie
Protas-Strome-Wilson
Pacioretty-Lapierre-Milano
Malenstyn-Dowd-NAK
Fehervary-Carlson
TVR-Iorio
Alexeyev-McIlrath
Lindgren
Дженсен и Сандин ещё могут и сыграть
Причём начинаем с самого вкусного )