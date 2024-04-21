Кубок Стэнли. «Вашингтон» в гостях у «Рейнджерс», «Тампа» против «Флориды», «Ванкувер» примет «Нэшвилл»

Теги результаты матчей Рейнджерс Тампа-Бэй Вашингтон Флорида Кубок Стэнли Нэшвилл Ванкувер Колорадо НХЛ Виннипег Хоккей

«Рейнджерс» примут «Вашингтон» в рамках Кубка Стэнли.

«Флорида» встретится с «Тампой», «Виннипег» будет играть с «Колорадо», «Ванкувер» примет «Нэшвилл».

НХЛ

Кубок Стэнли

Первый раунд 

Флорида – Тампа-Бэй
Дата проведения
21 апреля, 19.30, «FLA Live Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-0

Рейнджерс – Вашингтон
Дата проведения
21 апреля, 22.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-0

Виннипег – Колорадо
Дата проведения
22 апреля, 02.00, «MTS Centre»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-0

Ванкувер – Нэшвилл
Дата проведения
22 апреля, 05.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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63 комментария
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Идеальное время для дерби Флориды
+15
-3
+12
Не много не в тему, но всё- таки скажу. 9 лет назад в этот день погиб Сергей Михайлович Михалёв. Тренер золотой мечты. Спасибо, Вам, Сергей Михайлович за первое чемпионство СЮ! Никогда не забуду! Вечная память, пусть земля будет пухом!
+13
-1
+12
Ответ Джон Иваныч
Васе и Бобу по сухарю!
Все и Бобу по сухарю, Тарасу и Кучу по хет-трику
+13
-2
+11
Васе и Бобу по сухарю!
+15
-6
+9
Ответ Джон Иваныч
Васе и Бобу по сухарю!
бесконечный матч?
+9
-1
+8
6 - й раз сводит судьба "Вашингтон" - Овечкина с "Рейнджерс", 4-й раз в первом раунде, 2 раза было во втором.
4 раза играли серию из максимальных 7 встреч ( 3 раза победа в серии за "Рейнджерс" 4:3, 2 раза за "Вашингтоном" 4:3 и 4:1).
В первых играх с "Рейнджерс" ( 5 матчей),
Овечкин забил 3 шайбы, 1-ю (21-ю), 13.04.2011, в равных составах 5*5, с передачи Александра Сёмина,
2 - ю (31 - ю) 02.05.2013, в большинстве 5* 4, с передачи Майка Грина, 3 - ю ( 34 - ю), 30.04.2015, открыл счёт в матче 6 - й раз, в большинстве 5* 4, с передачи Джона Карлсона, сделал 3 передачи, + 3, "Вашингтон" произвёл 145 бросков из них Овечкин 31 бросок.
В первых матчах с "Рейнджерс" признавался 1 раз первой звездой (дома) , 2 раза второй звездой матча (по разу дома и в гостях).
Из пяти первых встреч у "Вашингтона" 3 победы (2 дома и одна в гостях), у " Рейнджерс" 2 победы (по одной дома и в гостях).
Овечкину забить, команде победить.
+14
-6
+8
Ответ paha
Первые 2 матча огонь У Куча элитные показатели в ПО 142 матча - 160 очков (53+107) +38 полезность Если Тампа задержится в этом ПО подольше, то Куч может опять 25-30 очков набрать, а уже в следующем сезоне перевалит за 200 очков в ПО, а 200 очков в ПО набрали только 6 человек в истории Овечкину осталось забить 7 голов в ПО , и он будет в топ10 по голам в ПО за всю историю (сейчас 72 гола) на 10 месте Жан Беливо 79 голов У Васи на данный момент 65 побед в ПО, 12 место в истории , надо одержать 6 побед, и он будет в топ10 по победам в ПО в истории
В 2022 из-за бездарного третьего вратаря Торонто Овечкин травмировался и не смог в плей-офф бросать, но бездари сделали вид, что не в курсе и вылили на Овечкина помои. 1+5 оказывается провал, а потом здоровый Мэттьюс 0+2 против Флориды. Снова хейтота села в лужу
+8
-1
+7
Прямо подарок для тех кто по московскому времени живет!!!!
Всем нашим хорошей игры, а Ови шайбу!!’
+10
-5
+5
Первые 2 матча огонь

У Куча элитные показатели в ПО
142 матча - 160 очков (53+107) +38 полезность

Если Тампа задержится в этом ПО подольше, то Куч может опять 25-30 очков набрать, а уже в следующем сезоне перевалит за 200 очков в ПО, а 200 очков в ПО набрали только 6 человек в истории

Овечкину осталось забить 7 голов в ПО , и он будет в топ10 по голам в ПО за всю историю (сейчас 72 гола) на 10 месте Жан Беливо 79 голов

У Васи на данный момент 65 побед в ПО, 12 место в истории , надо одержать 6 побед, и он будет в топ10 по победам в ПО в истории
+6
-1
+5
Ответ Джон Иваныч
Васе и Бобу по сухарю!
😂
+5
-1
+4
Ответ Cuore Sportivo
Комментарий удален модератором
Тебе никто не говорил, что разбираешься в хоккее как Наталья Кларк?
+5
-2
+3
Ответ Direct free kick
Тебе никто не говорил, что разбираешься в хоккее как Наталья Кларк?
Кларк по сравнению с ним ходячая энциклопедия. Не обижай ее)
+5
-3
+2
Странное чувство, что Рейнджерс могут и отлететь.

Не могу объяснить. Не логично.
+5
-3
+2
Вариант состава Кэпс после тренировки
Ovi-McMichael-Oshie
Protas-Strome-Wilson
Pacioretty-Lapierre-Milano
Malenstyn-Dowd-NAK
Fehervary-Carlson
TVR-Iorio
Alexeyev-McIlrath
Lindgren

Дженсен и Сандин ещё могут и сыграть
+5
-3
+2
Ответ e1ther - e1ther
кто тебя создал такую?)точно не лысое Карбери)))
В ПО пусть хоть все в ворота встают и играют 1-0 все матчи))
+2
-1
+1
Ответ hhlg
В ПО пусть хоть все в ворота встают и играют 1-0 все матчи))
ваще,за антихоккей)лишь бы зачехлили Динаму)))
+1
0
+1
Главный вопрос: сыграет ли Дженсен и Сандин. Я бы хотел, чтобы независимо от этого в составе остался Макилрат. Во-первых это эпично ибо Рэгс его драфтовали под 10 номером, во-вторых это силовая игра и выталкивание Крайдеров с пятака, ну и негоже хозяину нью йорской франшизы размениваться на Ремпе
+3
-2
+1
Флорида и Тампа на мой взгляд, 2 сильнейшие команды в лиге. Хз кто выиграет.
+1
0
+1
LET’S GO CAPS!!! LFG!!
+12
-11
+1
Буду краток - за Тампу!!!
+6
-5
+1
Ответ nnp165
Очевидно, смысл таких сочетаний иметь 4 примерно равных звена, а не одно хоть как-то сильное, 1 какое-то и 2 откровенно провальных. И играть от обороны. В принципе идея, кмк, имеет право на жизни. Даже Овечкин-Стром-Уилсон, кмк, сильнейшее из возможных сочетаний, будут проигрывать лидерам Рейнджерс, так может лучше на других звеньях как-то уравнять.
Просто Макмайкл это не игрок уровня топ-6 в НХЛ, в остальном всё ок у этих троек
+2
-1
+1
Ответ hhlg
И?)
И фсё😁
+4
-3
+1
Удачи великому Сашику!
+11
-10
+1
Ответ Михаил Майоров
Ну мы же помним кто и как однажды в серии Тампы с Флоридой двинул Кучерову по колену?
и Тампа выиграла серию
+1
-1
0
Ответ Барин
Почему-то в регулярке это мало кому удавалось. За последние годы, если взять плей-офф, только Коламбус приходит на ум. Но там был другой Кучеров. Не так ли? И насчёт глубины и вариантов тоже вопрос...вкусовщина.
Ну мы же помним кто и как однажды в серии Тампы с Флоридой двинул Кучерову по колену?
0
0
0
Ответ barbarian1991
Молодняку Кэпс - бесценного опыта плей-офф и просто получать удовольствие от хоккея.
Что-то не видно игроком 2005 года рождения в Вашингтоне. 2001-2002 это не молодые, а уже почти перезревшие
+1
-1
0
Ответ Direct free kick
Позор, а не состав точнее сочетания, но надо докатывать до 7-й игры
Очевидно, смысл таких сочетаний иметь 4 примерно равных звена, а не одно хоть как-то сильное, 1 какое-то и 2 откровенно провальных. И играть от обороны. В принципе идея, кмк, имеет право на жизни. Даже Овечкин-Стром-Уилсон, кмк, сильнейшее из возможных сочетаний, будут проигрывать лидерам Рейнджерс, так может лучше на других звеньях как-то уравнять.
+1
-1
0
О да, шикарный хоккей с вечера и до самого утра! )
Причём начинаем с самого вкусного )
+1
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0
Если Вашингтон заставит Шестеркина надеть форму по размеру, а не вдвое больше, можно выиграть.
+1
-1
0
кто тебя создал такую?)точно не лысое Карбери)))
+2
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0
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