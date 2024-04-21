Кубок Стэнли. «Вашингтон» в гостях у «Рейнджерс», «Тампа» против «Флориды», «Ванкувер» примет «Нэшвилл»

«Рейнджерс» примут «Вашингтон» в рамках Кубка Стэнли.

«Флорида» встретится с «Тампой», «Виннипег» будет играть с «Колорадо», «Ванкувер» примет «Нэшвилл».

Кубок Стэнли

Первый раунд

Счет в серии: 0-0

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Счет в серии: 0-0

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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