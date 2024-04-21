Каюмов о том, был ли «Локомотив» настоящим во 2-м матче финала: «Не могу так сказать, к сожалению. Надо добавить в игре в атаке, делать вторые добивания»

Теги Металлург Мг Локомотив КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Артур Каюмов Дмитрий Симашев Хоккей

Артур Каюмов не считает, что «Локомотив» был настоящим во 2-м матче финала.

Ярославский клуб проиграл «Металлургу» во втором матче финальной серии Кубка Гагарина (0:1, 0-2). 

– Драматичный получился матч.

– По драматичности да, но для нас 0-2 в серии - не приговор. Финал переезжает в Ярославль, у нас все впереди.

– «Локомотив» уже просыпается?

– По интенсивности мы выступили лучше, чем в прошлом матче. Нам нужно поработать над реализацией, больше бросать по воротам. Нам вообще не хватает такого вот забитого гола. Надо поработать над тем, чтобы делать вторые добивания.

– Чего вы ждете от третьего матча?

– Активная борьба на каждом участке поля. Броски по воротам. Нужно побольше играть в их зоне атаки, мы это делаем мало. Как Димка Симашев сказал после первого матча, вы еще пока не видели настоящий «Локомотив», который был в других сериях.

– А сегодня мы видели?

– К сожалению, не могу так сказать.

– В чем же надо прибавить?

– Выигранная борьба, все стыки. С блокированными бросками у нас все в порядке, и это нужно оставить. Ну и добавить в игре в атаке, – сказал Каюмов

1 комментарий
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Нейтральному болельщику хочется интриги, борьбы,короче даёшь 7 матчей.
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