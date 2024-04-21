Каюмов о том, был ли «Локомотив» настоящим во 2-м матче финала: «Не могу так сказать, к сожалению. Надо добавить в игре в атаке, делать вторые добивания»
Артур Каюмов не считает, что «Локомотив» был настоящим во 2-м матче финала.
Ярославский клуб проиграл «Металлургу» во втором матче финальной серии Кубка Гагарина (0:1, 0-2).
– Драматичный получился матч.
– По драматичности да, но для нас 0-2 в серии - не приговор. Финал переезжает в Ярославль, у нас все впереди.
– «Локомотив» уже просыпается?
– По интенсивности мы выступили лучше, чем в прошлом матче. Нам нужно поработать над реализацией, больше бросать по воротам. Нам вообще не хватает такого вот забитого гола. Надо поработать над тем, чтобы делать вторые добивания.
– Чего вы ждете от третьего матча?
– Активная борьба на каждом участке поля. Броски по воротам. Нужно побольше играть в их зоне атаки, мы это делаем мало. Как Димка Симашев сказал после первого матча, вы еще пока не видели настоящий «Локомотив», который был в других сериях.
– А сегодня мы видели?
– К сожалению, не могу так сказать.
– В чем же надо прибавить?
– Выигранная борьба, все стыки. С блокированными бросками у нас все в порядке, и это нужно оставить. Ну и добавить в игре в атаке, – сказал Каюмов.