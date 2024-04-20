Гребенкин о 2-0 в серии с «Локомотивом»: «Для скептиков это неожиданно. Кто называл их роботами? Я не видел никаких роботов»

Никита Гребенкин дал комментарий о финальной серии против «Локомотива».

«Металлург» победил со счетом 1:0 во втором матче и ведет 2-0 в серии финала Кубка Гагарина.

– Ожидали 2-0 после первых матчей?

– Мы верим в себя и побеждаем. Для скептиков это было неожиданно. Но мы каждый матч выкладываемся и просто побеждаем.

– Вы, получается, взломали этих роботов? Игроков « » так все называли.

– Кто называл их роботами, я понять не могу? Скептики? Мы не называли.

Такие же ребята выходят на финал играть и только побеждать. Я никаких роботов не видел.

А у нас есть тренерский штаб, который разбирает моменты и подсказывает нам. И мы друг за друга выходим играть, – сказал нападающий « » .