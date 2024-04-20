Гребенкин о 2-0 в серии с «Локомотивом»: «Для скептиков это неожиданно. Кто называл их роботами? Я не видел никаких роботов»

Теги Металлург Мг Локомотив КХЛ Кубок Гагарина Никита Гребенкин Хоккей

Никита Гребенкин дал комментарий о финальной серии против «Локомотива».

«Металлург» победил со счетом 1:0 во втором матче и ведет 2-0 в серии финала Кубка Гагарина.

– Ожидали 2-0 после первых матчей?

– Мы верим в себя и побеждаем. Для скептиков это было неожиданно. Но мы каждый матч выкладываемся и просто побеждаем.

– Вы, получается, взломали этих роботов? Игроков «Локомотива» так все называли.

– Кто называл их роботами, я понять не могу? Скептики? Мы не называли.

Такие же ребята выходят на финал играть и только побеждать. Я никаких роботов не видел.

А у нас есть тренерский штаб, который разбирает моменты и подсказывает нам. И мы друг за друга выходим играть, – сказал нападающий «Металлурга» Никита Гребенкин.

5 комментариев
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Спорт такая штука интересная... что лучше сначала сделать дело, а уже потом оценки давать.
Локомотив действительно и с ЦСКА, и с Авангардом, и с Трактором смотрелся цельно и доминировал. Что происходит сейчас, вопрос. Но счёт в серии пока 2:0, а не 4:0
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+7
Ответ suomirus
Спорт такая штука интересная... что лучше сначала сделать дело, а уже потом оценки давать. Локомотив действительно и с ЦСКА, и с Авангардом, и с Трактором смотрелся цельно и доминировал. Что происходит сейчас, вопрос. Но счёт в серии пока 2:0, а не 4:0
Ну тут 4—0 и не будет, скорее 4—3.А вот кто писал про 4—0в пользу Локо тех надо проверить на алкотестер))
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Тут аналогия серии Локо -Трактор.Долго отдыхали аМагнитка в тонусе.
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Гребёнкин сдулся после серии с Амуром, очков нет, в ПП не играет, 3-4 звено КХЛ его уровень. А он в Торонто собрался)))
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Сейчас еще одну игру сольют, и пойдут делать великий Камбэк
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