Пашков о Федорове: «Его уход будет потерей для ЦСКА. Сергей приобрел практический победный опыт, у Воробьева такого я не наблюдал»

Теги ЦСКА Илья Воробьев Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Александр Пашков Р-Спорт Хоккей

Александр Пашков высказался об уходе Сергея Федорова с поста тренера ЦСКА.

Ранее клуб объявил, что с сезона-2024/25 команду возглавит Илья Воробьев, с Федоровым не продлят контракт.

«Думаю, это было скоропалительное и волевое решение. Прошло не так много времени с тех пор, как ЦСКА вылетел из Кубка Гагарина. До следующего сезона еще далеко, можно было бы обдумать этот вопрос получше.

Безусловно, уход Федорова будет потерей для ЦСКА. При нем были добыты значимые победы. К тому же он начал карьеру, по сути, с нуля и достиг многого, приобретя практический победный опыт. У его сменщика такого опыта я не наблюдал.

Так что руководство взяло на себя большую ответственность, решившись на такую перестановку и не дав Федорову исправить ситуацию», – сказал олимпийский чемпион. 

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4 комментария
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Так и есть.
Очень похоже на дрязги внутри ЦСКА.
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