Пашков о Федорове: «Его уход будет потерей для ЦСКА. Сергей приобрел практический победный опыт, у Воробьева такого я не наблюдал»

Александр Пашков высказался об уходе Сергея Федорова с поста тренера ЦСКА.

Ранее клуб объявил, что с сезона-2024/25 команду возглавит , с не продлят контракт.

«Думаю, это было скоропалительное и волевое решение. Прошло не так много времени с тех пор, как вылетел из Кубка Гагарина. До следующего сезона еще далеко, можно было бы обдумать этот вопрос получше.

Безусловно, уход Федорова будет потерей для ЦСКА. При нем были добыты значимые победы. К тому же он начал карьеру, по сути, с нуля и достиг многого, приобретя практический победный опыт. У его сменщика такого опыта я не наблюдал.

Так что руководство взяло на себя большую ответственность, решившись на такую перестановку и не дав Федорову исправить ситуацию», – сказал олимпийский чемпион.