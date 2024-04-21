Романов сделал передачу в 1-м матче серии с «Каролиной». У него 1 хит и 1 блок за 20:41

Теги Айлендерс Каролина НХЛ Александр Романов Хоккей

Александр Романов сделал передачу в 1-м матче серии с «Каролиной».

Защитник выступил одним из ассистентов при единственной шайбе «Айлендерс» в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Харрикейнс» (1:3, 0-1). 

Передача в розыгрышах Кубка Стэнли стала для россиянина первой в карьере. Всего он провел в плей-офф 9 игр и набрал 2 (1+1) очка. 

Сегодня Романов (20:41 – 3-е время среди защитников команды, 1:14 – в меньшинстве, «+1») отметился 1 броском мимо створа, 1 блоком и 1 силовым приемом. 

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