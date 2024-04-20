20 из 24 экспертов ESPN считают, что «Флорида» обыграет «Тампу». Мессье за победу «Лайтнинг» в шести матчах, Кэллахан – в семи
Эксперты ESPN уверены в победе «Флориды» над «Тампой».
«Пантерс» и «Лайтнинг» проведут серию в первом раунде Кубка Стэнли.
В регулярном чемпионате «Флорида» заняла третье место в Восточной конференции (1-е место в Атлантическом дивизионе), «Тампа» расположилась на шестой строчке (2-е место wild card).
20 из 24 экспертов ESPN считают, что «Флорида» обыграет «Тампу» в серии.
В число экспертов, кроме журналистов и авторов, также входят бывшие хоккеисты.
Их прогнозы выглядят так: Марк Мессье отдает предпочтение «Тампе» в шести матчах, Райан Кэллахан – в семи. Пи Кей Суббан считает, что «Пантерс» победят в шести играх.
Причём у журналистов и хоккеистов он противоположный.
Проверим кто окажется прав.
Куч - Могуч !
https://www.youtube.com/watch?v=Kim0QC9yhbM