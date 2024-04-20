20 из 24 экспертов ESPN считают, что «Флорида» обыграет «Тампу». Мессье за победу «Лайтнинг» в шести матчах, Кэллахан – в семи

Эксперты ESPN уверены в победе «Флориды» над «Тампой».

«Пантерс» и «Лайтнинг» проведут серию в первом раунде Кубка Стэнли.

В регулярном чемпионате «Флорида» заняла третье место в Восточной конференции (1-е место в Атлантическом дивизионе), « » расположилась на шестой строчке (2-е место wild card).

20 из 24 экспертов ESPN считают, что « » обыграет «Тампу» в серии.

В число экспертов, кроме журналистов и авторов, также входят бывшие хоккеисты.

Их прогнозы выглядят так: отдает предпочтение «Тампе» в шести матчах, – в семи. считает, что «Пантерс» победят в шести играх.