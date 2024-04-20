20 из 24 экспертов ESPN считают, что «Флорида» обыграет «Тампу». Мессье за победу «Лайтнинг» в шести матчах, Кэллахан – в семи

Теги Тампа-Бэй Флорида Кубок Стэнли Райан Кэллахан НХЛ Марк Мессье Пи Кей Суббан Хоккей

Эксперты ESPN уверены в победе «Флориды» над «Тампой».

«Пантерс» и «Лайтнинг» проведут серию в первом раунде Кубка Стэнли.

В регулярном чемпионате «Флорида» заняла третье место в Восточной конференции (1-е место в Атлантическом дивизионе), «Тампа» расположилась на шестой строчке (2-е место wild card).

20 из 24 экспертов ESPN считают, что «Флорида» обыграет «Тампу» в серии.

В число экспертов, кроме журналистов и авторов, также входят бывшие хоккеисты.

Их прогнозы выглядят так: Марк Мессье отдает предпочтение «Тампе» в шести матчах, Райан Кэллахан – в семи. Пи Кей Суббан считает, что «Пантерс» победят в шести играх.

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Вся серия будет зависеть только от Василевского. Если он поймает свою игру уровня ПО 20-21 года то Тампа будет в финале минимум. Если будет играть как в большинстве матчей этого сезона - 2 раунд Тампе не светит!
+6
-1
+5
Интересный расклад.
Причём у журналистов и хоккеистов он противоположный.
Проверим кто окажется прав.
Куч - Могуч !
+8
-4
+4
Сложно строить прогнозы на ПО, может произойти все что угодно. Сюрпризы иногда случаются.
+5
-1
+4
Флорида Тампа 4:1
+1
0
+1
Еще бы Кэллахан своих не поддержал )))
+2
-1
+1
Шайба круглая, лёд скользкий. Будем посмотреть. Заруба должна быть знатной.
+2
-1
+1
Я бы Пи-Кейя тут даже не упоминал(Петухов в плане переобувания на лету в сравнении с ним просто ма-льчик который еще не рождался)
+1
0
+1
Ответ Поговорим о разном
Эххх!!! Совсем дело печальное! Целых 20 экспертов объявили приговор Тампе. Но и четыре подбодрили. Марк Мессье - Легенда большая! Приятно слышать хорошее - от замечательного хоккеиста. И Райан "Своих" не бросает. Помнит клуб. Спасибо им за веру в мою любимую команду. Понятно, что Флорида - Супер команда по составу!!! Игроки очень сильные у соседей. Сезон провели классно!!! Но приятно, что есть люди, которые не дают сразу погибнуть надежде на хорошее.
Да особых козырей у флорилы и нет перед Тампой
+1
0
+1
Эххх!!! Совсем дело печальное! Целых 20 экспертов объявили приговор Тампе. Но и четыре подбодрили. Марк Мессье - Легенда большая! Приятно слышать хорошее - от замечательного хоккеиста. И Райан "Своих" не бросает. Помнит клуб. Спасибо им за веру в мою любимую команду. Понятно, что Флорида - Супер команда по составу!!! Игроки очень сильные у соседей. Сезон провели классно!!! Но приятно, что есть люди, которые не дают сразу погибнуть надежде на хорошее.
+2
-2
0
Марк Мессье фигни не скажет
0
0
0
Уверен будет 7 матчей.
0
0
0
Tampa will Bake!
https://www.youtube.com/watch?v=Kim0QC9yhbM
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий