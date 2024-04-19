Агент Просветова: «О подписании контракта с ЦСКА разговор не идет. Мы обсудили эту возможность с руководством клуба, будем думать»

Теги ЦСКА возможные переходы Колорадо НХЛ АХЛ Сергей Исаков КХЛ Колорадо Иглс Хоккей

Агент Ивана Просветова прокомментировал слухи о переходе игрока в ЦСКА.

Ранее поступила информация, что 25-летний вратарь вернется в Россию из США и подпишет трехлетний контракт с ЦСКА. Его действующий договор с «Колорадо» рассчитан до конца сезона‑2023/24.

«Права на Ивана принадлежат ЦСКА, и вариант с его возвращением в Россию мы не исключаем. Руководство клуба связывалось со мной, и мы обсудили эту возможность. Будем думать.

О том, что Иван подпишет контракт с ЦСКА, разговор не идет, и эта информация не соответствует действительности. И клуб, и игрок профессионально относятся к своим обязанностям. Тем более что пока у Ивана есть действующий контракт с «Колорадо», – сказал агент Ивана Просветова Сергей Исаков.

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1 комментарий
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Сам себе противоречит:)
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